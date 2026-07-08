Susana Giménez y Marley alentaron a la Argentina: las mejores fotos

La pasión por la Selección argentina volvió a reunir a varias figuras argentinas en una de las tribunas del Mundial 2026. Esta vez, Susana Giménez y Marley (56) dijeron presente en el partido que enfrentó a Argentina con Cabo Verde, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, donde compartieron la jornada con Mercedes Sarrabayrouse (63), la hija de la diva, y Federico Hoffman (51), productor y amigo del conductor.

Susana Giménez y Marley alentaron a la Argentina en Estados Unidos

Relajados y de muy buen humor, los conductores posaron para las fotos con el campo de juego de fondo mientras esperaban el comienzo del encuentro. Ambos lucieron prendas con los colores celeste y blanco y disfrutaron del clima de fiesta que se vivía en el estadio, rodeados de miles de hinchas argentinos.

Susana Giménez en el Mundial 2026

Fiel a su estilo, Susana Giménez eligió un look cómodo y canchero, compuesto por una camisa blanca, jeans con brillo y un llamativo collar dorado, que completó con lentes de sol y una cartera con la bandera argentina bordada en lentejuelas.

Marley, por su parte, vistió la camiseta oficial de la Selección argentina y se mostró sonriente durante toda la jornada. Además de la postal grupal, la diva compartió una imagen sosteniendo una camiseta argentina con el número 10, en un claro homenaje al gran referente del equipo nacional, a quien alentó durante todo el partido. Con mucha emoción, confesó: "¡Qué emocionante es este Mundial!".

Marley y Susana Giménez en el Mundial 2026

Una vez más, la agenda mundialista se transformó en un punto de encuentro para celebridades argentinas que viajaron para vivir de cerca la ilusión futbolera. En ese contexto, Susana Giménez y Marley volvieron a demostrar la amistad que los une desde hace años y disfrutaron juntos de una experiencia inolvidable, acompañando a la Selección argentina en una nueva cita internacional.