El bullying de Mirko a Marley en pleno baño de vapor

Marley (49) compartió una imagen en la que se lo puede ver junto a Mirko recién salidos de un baño de vapor y no dudó en contar la anécdota de lo que vivió con su hijo. Es que el bebé más mimado de la web esta con mocos y su padre buscó la manera más casera para curarlo. Una vez listos, el mini influecer comenzó a contarle los rollitos al conductor de Por el Mundo.

"Recibí el primer bullying de parte mi propio hijo! Jaja. Me pongo la malla, él se pone sus Pants y lleno todo de vapor para aflojarle sus mocos. Nos sentamos y se me hacen rollos con la malla. Mirko mira y empieza: “Rollos! 1, 2, 3, 4...”. Y se ríe! Jaja me hizo tentar! @mirko_ok #bebe #baby", escribió el reconocido conductor en sus redes sociales.

El fin de semana estuvo de visita en el programa de Susana Giménez (75) y se mostró muy familiarizado con las cámaras. Se llevó la atención del público televisivo y fue el mismo Marley quien contó que es muy rápido con los idiomas y ya sabe contar del uno al diez en tres idiomas y su madrina, la Su, le sugirió que el cuarto podría ser el ruso.