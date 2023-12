Marta Fort fue una de las figuras que impactó con su look en los Martín Fierro de la Moda que se celebró este sábado 2 de diciembre en la Usina del Arte.

La ceremonia fue conducida por Valeria Mazza y Ángel de Brito donde se reconoció a los mayores exponentes del sector en el espectáculo argentino.

Este evento se convirtió en un amplio reconocimiento a los profesionales y exponentes más destacados del año previo en el país. Las expectativas eran altas, especialmente tras el impacto del COVID-19, siendo esta la primera edición tras la pandemia.

La selección en los Martín Fierro de la Moda fue diversa, con 19 categorías que incluyeron a las figuras más influyentes de la moda y el espectáculo.

El impactante look de Marta Fort

Marta Fort eligió un look transgresor de Santiago Artemis para esta oportunidad. No es la primera vez que la joven de 20 años convoca a Santiago Artemis para diseñar su look, también fue quien la vistió para la fiesta de CARAS, Los más likeados.

En esta oportunidad, Marta Fort lució un vestido negro con un detalle increíble: un corazón rojo atravesado por una flecha.