Martín Cirio era amigo de muchas personas alrededor del mundo del espectáculo, pero cuando fue denunciado por presunta corrupción de menores esos "amigos" se disiparon. El youtuber ahora le declaró la guerra a Cande Molfese, quien intentó hacer las pases, pero el influencer no quiere saber nada con entablar una conversación con ella.

Martín Cirio volvió a destrozar a Cande Molfese después de que ella le mandó un mensaje

"Agarraron un video mío y lo editaron de forma que parecía que yo estaba siendo re transfóbico y lo ponen en el programa, me quieren poner en contra de mi propia comunidad", dijo la faraona hace unos días con respecto a un video que pasaron en el canal de streaming que la actriz tenía con su novio.

"Esta mosquita muerta, que ahora la veo en entrevistas haciéndose la superada... me da una mala vibra, yo cada vez que la veo hablar haciéndose la superada, la analizada, me da una mala vibra", siguió Martín. A raíz de estos dichos, la actriz se comunicó con él, pero el youtuber ni siquiera le abrió el mensaje.

"Empecé a sentir un olor a humedad en mi casa, qué olor a trapo sucio, a repasador húmedo... Dije '¿de dónde viene este olor a trapo sucio?'. Abro Instagram y sí, de ahí venía. Tenía un mensaje privado del trapo sucio", comenzó el youtuber.

"Vieron que vos cuando te llega un mensaje podés ver la primera línea y decía 'Hola, Martín, ¿cómo estás?'. ¿Qué hice yo? Lo mandé a la bandeja de otros. No lo voy a leer una mier... ¡Sacá este olor a trapo sucio!", siguió contando Martín. "¿Ahora me venís a escribir porque estalló todo el quilombo? Antes sabías lo que había pasado", atacó Cirio.

"No me tendrías que haber escrito nunca, me chupa un huevo que me escribas. No lo voy a leer, chau. Ando re ocupado trabajando en mi amor propio y mi salud mental. No sé qué me escribió porque no lo leí, seguro un textito de mosquita muerta, diciéndome 'yo no sabía'. Basta. Preguntame, mami, si no sabés, antes de mandarte con algo así", cerró Martín Cirio sobre el mensaje que le mandó Cande Molfese para aclarar las cosas.

