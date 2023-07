Luego de disfrutar una noche en el Hotel Hilton, donde se llevó a cabo la esperada ceremonia de los Martín Fierro, Sol Pérez le pidió a su pareja, Guido Mazzoni, que relate la insólita situación que vivió con una famosa que estaba en el evento de APTRA.

Sin revelar en ningún momento el nombre de la figura, guido comenzó dando el contexto de lo ocurrido en la premiación: "Como saben, yo siempre desaparezco cuando hay cámaras. La estrella es Sol".

El look de Sol para los Premios Martín Fierro 2023.

El novio de la panelista nominada a un Martín Fierro continuó detallando la situación en A la Barbarossa: "De repente veo que sale Sol y yo me escondo. Me quedo justo en la puerta de entrada principal de los Martín Fierro. Entonces, pasa una persona súper conocida. Una mujer".

Guido Mazzoni junto a Sol Pérez.

Con humor, Guido Mazzoni confesó que la famosa lo confundió con un personal de seguridad: "Y me dice 'qué noche difícil hoy. Cuidando todo, ustedes'. Yo estaba en el perímetro de seguridad". Por último, y revelando que él también se hubiese confundido, el futuro esposo de Sol Pérez cerró: "Después de eso, entré con una timidez total. Me caí del bocho… Pero yo me hubiera confundido igual si estaba alguien ahí parado".

¿Dónde celebrará su casamiento Sol Pérez y Guido Mazzoni?

Cada vez más cerca de la gran celebración, Sol Pérez compartió en sus redes las imágenes del exclusivo lugar donde harán la fiesta. Se trata de Sofitel, la Reserva Cardales. El lujoso salón se encuentra ubicado a tan solo 40 minutos de Buenos Aires.

La historia de Sol junto a su suegro.

En sus historias, la ex panelista de Gran Hermano 2022 escribió junto a una imagen tomada con su suegro al lado de la laguna que tiene el lugar: "En este lugar es donde haremos la ceremonia religiosa".

J.C.C