En las últimas horas, las redes replicaron una imagen que realizó a modo de escrache una heladería contra Martín Liberman. El periodista deportivo subió una foto de un pote de helado que no estaba en las mejores condiciones. Ante esto, escrachó a la empresa, sin embargo, la misma decidió contestarle.

Ante estas historias que se viralizaron, Martín Liberman decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos, donde desmiente que tenga que ver con el canje que le negaron. Además, el periodista dio detalles de como habría sido la secuencia luego de hacer el reclamo con la empresa.

La historia de la heladería tras el escrache.

Liberman comenzó: "Esto lo quiero contar por qué​ del otro lado lo omitieron. Yo les reclamé a ellos en forma privada, les mando la foto del pote y ellos me contestaron '¿qué sucursal?, ¿cuándo?, ¿cómo?' Y yo qué sé qué sucursal, si lo pedí por una aplicación… entonces no crean en todo lo que leen o escuchan".

Imagen reciente de Liberman junto a su esposa, con quién pidió los helados.

Luego, el conductor aprovechó para aclarar la situación en sus historias de Instagram: "Lo que los chicos omitieron es poner toda la parte donde yo les mando la foto del helado que recibí. Donde por varios días no me respondieron nada más que eso que les conté y nunca más nada". Y continuó: "Ellos tenían la chance de resarcir el error, de compensarme o no, y darme una explicación o no, y no lo hicieron. Como no me respondieron hasta el día de hoy, decidí subir la foto del helado. Pequeño detalle, ¿no?".

Martín en los "8 Escalones".

Además, Martín reveló que tras la negativa de la heladería al canje, el siguió comprando por un año mas o menos. "Mucho más fácil es dar a entender que mi queja está vinculada a una negativa de ellos de hace un año... ¿yo estuve esperando un año a que me venga un mal pote para devolverle?", reflexionó el periodista.

Por último, Liberman cerró su descargo: "Estábamos esperando con mi mujer disfrutar del helado y cuando abrimos su pote, nos dimos cuenta que la re cag... Claro que puede pasar, pero lo bueno es asumirlo, no echarle la culpa al otro como están haciendo".

Cómo comenzó la disputa entre la heladería y Martín Liberman

Todo comenzó con una historia que subió Martín Liberman a su cuenta oficial de Instagram donde se veía un pote de helado que no estaba en las mejores condiciones, ni tampoco lleno. En la misma, el periodista escribió: "Sinvergüenzas llenen el pote, no estafen a la gente", y etiquetó a la empresa.

Ellos, lejos de quedarse callados, decidieron responder compartiendo un mensaje de julio de 2022 en donde Liberman consulta si están interesados en hacer algún tipo de canje. Luego de esa foto, la cuenta de helados resubió el escrache del productor y escribió: "No seas como Liberman, que cuando te negás a regalarle helado, te escracha".