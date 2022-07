Martín Salwe rompió el silencio tras su participación en El Hotel de los Famosos: "Nadie cometió ningún delito"

Es de público conocimiento que ninguno de los participantes de "El Hotel de los Famosos" puede dejarse ver en público o dar ningún tipo de declaración hasta que no se televise su salida del reality. Sin embargo, Martín Salwe no respetó esa norma y rompió el silencio.

En diálogo con "LAM", el locutor hizo referencia a si le afecta o no lo que pasa afuera del reality: "Sí y no. Hay que entender que es un juego, es un reality. Si me confundí pedí disculpas ahí adentro con varias personas, a Locho, a Majo, creo que también al Turco adentro. Y después bueno...la vida es otra, nadie cometió ningún delito, no pasó nada grave de verdad, hay otros temas, sino miren el noticiero".

Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos".

Con respecto a cómo se toma la reacción del público, Martín Salwe expresó: "Está bueno que se haya generado esto, que la gente tome fanatismo y tome partido por uno y por el otro pero listo, muere en un juego, en un programa de televisión".

El locutor es el primer finalista del reality de convivencia y se enfrentará a Álex Caniggia en la gran final de "El Hotel de los Famosos". Si bien se dio a conocer que estuvo de vacaciones en Israel, es la primera vez que habla luego de su participación en el programa.

Martín Salwe habló por primera vez del ataque de pánico de Locho

Ante la consulta sobre cómo se tomó el ataque de pánico que vivió Locho dentro del hotel, Martín aseguró: "Yo le re creí, estuve con él comiendo una hora depués con él, le conté mi experiencia, mi ataque de pánico, es algo horrible, es algo feísimo, yo nunca descreí de eso".

Sin embargo, Alejandro Castelo, cronista de "LAM" le contó que Locho aseguró que hace dos días que no tienen contacto, a lo que Salwe respondió: "Pero con mucha gente no tenés relación y la verdad es que es un reality y cuando uno entra ahí, entra con los amigos de la vida y si te podés llevar un amigo, dos amigos o tres amigos está bueno. Pero no es que uno va a buscar amigos. Yo entré a participar y a llegar lo más lejos posible, vos jugás para ganar y hacés todo para ganar".