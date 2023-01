Martina y Juan han sido dos de los participantes más polémicos y odiados por el público de Gran Hermano. Sus actitudes dentro de la casa fueron su boleto de salida del reality. Ya afuera, los “Monitos” se mostraron muy amigos, con buena onda, pero con el pasar de los días el vínculo comenzó a deteriorarse.

Es importante recordar que hace unos días Juan Reverdito fue noticia, luego de viajar a Uruguay, invitado por un productor. Iba a asistir a unos eventos y algunos programas de televisión y por esto, le iban a pagar una alta suma de dinero. No obstante, el ex hermanito denunció que este hombre no cumplió su palabra, lo trataron mal y lo dejó varado en la nación vecina.

En una entrevista en A la Barbarossa por Telefe durante la mañana de este viernes, Martina Stewart, quién viajó junto al taxista, aseguró que lo señalado por Juan era una completa mentira, dejando entrever la mala relación que existe en la actualidad entre ambos. “Yo no entiendo por qué dice que fue estafado. Nos trataron muy bien, nos invitaron a lugares hermosos y nos recibieron increíblemente. La verdad es que él trató muy mal a la persona que nos había llevado, yo no quería ser parte de eso”, aseguró.

Seguidamente, agregó: “Me quemaba la cabeza todo el tiempo en el hotel, no lo aguantaba más. Fue insoportable y me saqué el pasaje para venirme”, alegando que las actitudes de Juan le incomodaban y que por tal motivo ella decidió regresar a la Argentina para no seguir pasando vergüenza.

“A nosotros nos iban a pagar después de ir a los eventos, tal como se hace en cualquier lugar. Él se puso intenso para que le dieran la plata el día anterior en el hotel, quería cobrar antes”, destacó Martina, para luego finalizar: “Yo lo que puedo decir es que estoy feliz y agradecida, que en ningún momento se nos trató mal sino todo lo contrario. Él es intenso".

