Martina de Gran Hermano y su incómodo momento sufrido durante la entrevista en Intrusos

Martina quien está fuera de la Casa de Gran Hermano desde hace 2 semanas, supo ganarse una mala reputación tanto en la casa como por fuera, luego de que se dieran a conocer los dichos de su video presentación para el casting en GH, donde realizaba comentarios homofóbicos que ella definió como 'estrategia de picanteo para ser elegida', como también, las acusaciones de maltratos y discriminación, en su etapa como docente.

Pero aun hoy que ya no forma parte de Gran Hermano, continúa su repercusión por las acciones sucedidas, y hay quienes siguen recordándole su poco aprecio constante, es así que durante la realización de una entrevista para Intrusos, una persona del público, la reconoció y le grito 'maltratadora'. Situación que incomodó a Martina, quien continuó con la nota pero se notó la angustia generada por el comentario.

De todas formas, Martina sigue sosteniendo: "A mí la gente no me sacó por mi juego dentro de la casa sino por la repercusión de lo que se dijo de mí afuera. Siguen sin entender que no es así, pero bueno".

Su angustia fue mayor al dialogar sobre la crisis de la Tora a raíz del caso de Coti y Alfa. "Estoy muy dolida con lo que pasó porque me pongo en el lugar de Coti y me pone mal lo de la Tora porque sufrió abuso. Ya lo contará, no me voy a meter pero entiendan que tiene el dolor a flor de piel".

Y Arremetió contra Walter, más conocido como Alfa, por sus actitudes dentro de la casa: "Es nefasta su actitud, nefasta. Se lo hace a Coti porque es la más chiquita, si hubiese sido a mí o a La Tora, sería diferente".