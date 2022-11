Martina Usher Stewart: "No tienen que tocarte, como que antes lo veíamos distinto pero no era normal”

"Gracias a Dios hoy ya no, pero cuando era más chica, cuando iba a bailar, te estoy hablando de 14, 15 y 16 años, nos poníamos en fila porque si no te tocaban el culo. Eso también es acoso”. La ex Gran Hermano 2022, Martina Usher Stewart, relató en Mitre Live los episodios de acoso sexual que sufrían ella y sus amigas cada vez que iban a bailar en la adolescencia.

En diálogo con Juan Etchegoyen, contundente agregó “Hoy alguien me hace eso, me doy vuelta y le pego una piña. Antes estaba normalizado y estaba súper mal. No tienen que tocarte, como que antes lo veíamos distinto pero no era normal”.

El tema de esta espantosa experiencia surge a raíz de aquel episodio desafortunado entre Alfa y Coti, participantes de la casa más famosa, en la que Alfa le hace “un chiste” a la correntina bastante subido de tono.

"Hoy alguien me hace eso, me doy vuelta y le pego una piña"

El escándalo con Alfa



Si bien el reality decidió no poner al aire las escenas de dicha situación, sí expuso el audio, lo que causó un escándalo y un enorme repudio contra el participante más grande la casa.

“Mirá, mirá, Cotita. Diez de circunferencia, Cotita. Mirá, un desodorante”, en ese momento, Maxi otro participante de Gran Hermano, oye estas palabras y le pide que pare ya que considera a Coti una nena de 20 años.

“En un momento se acuesta, se tapa con la frazada y pone la mano levantada así y me dice ‘mirá, mirá’” relató la joven a otra participante del certamen. No obstante a minutos del hecho, el polémico coleccionista de autos antiguos fue llamado al confesionario y advertido sobre su conducta, la cuál le costó una sanción que lo llevó directo a placa de nominados.