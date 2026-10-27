Maru Botana abrió las puertas de su casa y mostró su cocina campestre: sartenes colgantes, paredes asimétricas y muebles salvia

Maru Botana abrió las puertas de su hogar para la revista CARAS y dejó ver un ambiente que concentra gran parte de la actividad familiar. La elección de materiales, colores y piezas decorativas revela una propuesta en la que cada rincón aporta detalles sobre el estilo que buscó imprimirle a este sector de la casa. Con una estética definida y con la practicidad como núcleo, la cocinera exhibió un espacio que combina diseño y funcionalidad, dejando al descubierto algunas de las decisiones que marcaron la identidad del corazón de la propiedad.

Entramos a la cocina campestre de Maru Botana: Muebles salvia y paredes asimétricas

Maru Botana permitió ver uno de los ambientes más utilizados de su casa y dejó al descubierto cómo resolvió la decoración del espacio donde desarrolla gran parte de su rutina diaria. La cocinera mostró una propuesta que combina funcionalidad y diseño con una estética inspirada en el estilo campestre, en la que cada elemento parece responder tanto a una necesidad práctica como a una decisión decorativa.

La cocina de Maru Botana

Este sector se presenta como un ambiente amplio y luminoso, pensado para acompañar el movimiento cotidiano de una familia numerosa. Lejos de una concepción puramente ornamental, el lugar conserva la impronta de una cocina de trabajo, con superficies generosas y una distribución que facilita la circulación. Como resultado, la cocinera consiguió armar un espacio cálido donde se integran a la perfección los materiales tradicionales con detalles de inspiración clásica.

Uno de los aspectos que más definen la identidad visual de la cocina de Maru Botana es la elección del color de los muebles. Los módulos bajos y las alacenas exhiben un suave tono salvia que recorre gran parte de la cocina y se convierte en el hilo conductor de la decoración. Las puertas paneladas de madera y los herrajes en tonos oscuros no solo generan contraste, sino que completan la propuesta, remitiendo al estilo farmhouse. Este diseño es una tendencia que busca recuperar la apariencia acogedora de las antiguas casas rurales sin resignar comodidad.

La cocina de Maru Botana

Otro detalle destacado aparece en las paredes, especialmente en el sector cercano a la zona de cocción. Allí, el revestimiento incorpora piezas de diferentes tamaños y tonalidades que generan una composición irregular. Esta disposición asimétrica aporta movimiento visual y rompe con la uniformidad habitual de los azulejos tradicionales, reforzando el carácter artesanal que atraviesa todo el proyecto decorativo. Además, incluyó grandes ventanales que mantienen la conexión con su amplio jardín.

Una isla central y sartenes colgantes definen el corazón de la cocina campestre de Maru Botana

En el centro de la cocina de Maru Botana se ubica una gran isla que funciona como punto de encuentro y superficie principal de trabajo. Con una mesada clara y una placa de cocción integrada, este sector organiza gran parte de la actividad del ambiente. La disposición permite cocinar, preparar alimentos y mantener una dinámica fluida entre los distintos rincones de la habitación. Además, su ubicación favorece la interacción diaria entre todos los miembros de la familia.

La cocina de Maru Botana

Sobre esa estructura central se encuentra uno de los recursos más llamativos de la decoración de la chef. Allí, eligió colocar un soporte metálico suspendido del techo del que cuelgan sartenes, ollas y otros utensilios. Esta solución, habitual en cocinas profesionales y también en viviendas de estilo rural, aprovecha el espacio vertical para el almacenamiento y, al mismo tiempo, suma un elemento visual que refuerza la identidad campestre del lugar. La disposición de las piezas permite tener los elementos de cocina siempre al alcance de la mano.

La paleta cromática elegida para el mobiliario encuentra continuidad en otro de los objetos protagonistas del ambiente. Entre los detalles que más llaman la atención, se encuentra una heladera de líneas redondeadas y estética retro, cuyo tono verde claro dialoga con los muebles salvia. La elección de Maru Botana mantiene el estilo y suma una referencia al diseño clásico que caracteriza la cocina en su totalidad. Su integración contribuye a mantener una imagen uniforme entre los distintos rincones del ambiente.

La cocina de Maru Botana

Maru Botana mostró cómo es la cocina de su casa, un espacio donde conviven una estética campestre, muebles en tono salvia y distintos recursos pensados para el día a día. Las sartenes colgantes, los revestimientos de apariencia irregular y la selección de piezas con inspiración clásica reflejan el estilo elegido para uno de los ambientes centrales de la propiedad. A través de cada detalle, el espacio exhibe una propuesta funcional y organizada.

VDV