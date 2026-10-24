Lucía, la hija de Maru Botana y Bernardo Solá, cumplió 25 años: el increíble antes y después

Maru Botana celebró los 25 años de su hija Lucía con una emotiva dedicatoria en las redes sociales. La pastelera compartió un mensaje en el que recordó cómo era la joven durante su infancia y destacó los cambios que fue experimentando con el paso del tiempo. Entre anécdotas familiares, muestras de cariño y palabras de admiración, la cocinera dejó ver la relación que construyeron a lo largo de los años.

Maru Botana junto a sus hijos

Lucía es una de los ocho hijos que Maru Botana tuvo junto a su marido, Bernardo Solá. Hoy, con 25 años, atraviesa una etapa en la que combina sus proyectos personales con una participación activa en la empresa familiar. En su saludo, la cocinera no solo celebró su cumpleaños, sino que también puso el foco en su personalidad, su manera de tomar decisiones y el orgullo que siente al verla crecer.

El antes y después de Lucía, la hija de Maru Botana

Al recordar a su hija, Maru Botana hizo referencia a aquella niña que describió como "tremenda, atrevida y la más traviesa de todas". Sin embargo, también señaló que, con el paso del tiempo, se convirtió en alguien que la invita a reflexionar, pensar y escuchar: "En todos estos años me he dado cuenta de que esa chiquita tremenda, atrevida y la más traviesa de todas, hoy es la que me hace reflexionar, pensar y también la que me hace bien escuchar", escribió.

El antes y después de Lucía, la hija de Maru Botana

Entre los recuerdos que compartió, la pastelera mencionó una particularidad de los cumpleaños de su hija. Según contó, cuando era chica sufría cada vez que celebraba su propio aniversario, una actitud que contrasta con la manera en que disfruta hoy de sus festejos: "Pensar que sufrías cada vez que festejaba tu cumple y hoy haces una mega party", expresó. También destacó el cariño que recibe de sus amigas y los viajes que comparte con ellas, una parte de su presente que le encanta ver y acompañar.

El presente profesional de Lucía y el orgullo de Maru Botana

Más allá de los recuerdos familiares, Maru Botana dedicó una parte especial de su mensaje al presente profesional de su hija. La cocinera destacó que Lucía está muy involucrada en la empresa familiar y que participa activamente en los detalles necesarios para continuar creciendo: "Mi sueño cumplido es verte tan activa en la empresa, ocupándote de todos los detalles para que sigamos creciendo. Sos una gran artista", escribió.

En el tramo final de la dedicatoria, Maru Botana resaltó la seguridad con la que Lucía enfrenta sus decisiones y la claridad que tiene respecto de sus objetivos. También agradeció las enseñanzas que recibió de ella durante estos 25 años y destacó una en particular: "Sobre todo a que en esta vida uno tiene que ser feliz con sus elecciones". Con un mensaje de aliento para la etapa que comienza, la pastelera celebró a la mujer en la que se convirtió su hija y le deseó que disfrute al máximo todo lo que todavía tiene por delante.