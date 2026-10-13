Así es la rutina de Maru Botana para empezar el día en el gimnasio: “Esto es pura energía”

Maru Botana volvió a compartir una parte de su rutina que suele quedar fuera de las recetas y los proyectos gastronómicos. La cocinera mostró distintos momentos de sus entrenamientos y dejó ver cómo combina ejercicios de piernas, trabajo aeróbico y coordinación para mantenerse activa. Las imágenes también recuperan una faceta que ella misma había contado semanas atrás en televisión: la importancia que le da al deporte dentro de su agenda.

En los cuatro fragmentos se la observa utilizar una bicicleta fija, realizar elevaciones de una pierna, desplazarse con rapidez y trabajar con una banda elástica. Las propuestas son diferentes entre sí y permiten apreciar cómo alterna movimientos pausados con otros que requieren más velocidad.

Los ejercicios que realiza Maru Botana para mantenerse activa

La primera de las imágenes muestra a Maru Botana mientras sube y baja una pierna de manera repetida, sin perder la postura durante el recorrido. La cocinera mantiene un ritmo constante y controla el descenso antes de volver a elevar el pie, una ejecución en la que el equilibrio resulta fundamental para completar cada repetición.

Este tipo de elevaciones puede involucrar distintos músculos del tren inferior y favorecer la movilidad de la cadera, según la posición desde la que se realicen. Lo que se distingue en el fragmento es el cuidado con el que sostiene el cuerpo mientras repite la acción, sin que aparezcan elementos suficientes para determinar si se trata de una entrada en calor o de una serie de fortalecimiento.

En otro momento, la pastelera aparece sobre una bicicleta fija. La cámara se concentra principalmente en la parte superior de su cuerpo, pero el aparato se reconoce y permite identificar una modalidad distinta de las realizadas de pie. El pedaleo suele utilizarse para trabajar la resistencia cardiovascular, con la posibilidad de variar la exigencia de acuerdo con la carga seleccionada.

El contraste entre ambas prácticas es uno de los detalles de lo que compartió: mientras las elevaciones exigen controlar la postura en cada ascenso, la bicicleta propone un esfuerzo sostenido. Las imágenes no indican cuánto tiempo permanece pedaleando, pero sí muestran que el aparato forma parte de los recursos que utiliza para entrenar.

Los movimientos de coordinación y piernas que mostró Maru Botana

El tercer fragmento presenta una dinámica más intensa. Maru Botana comienza con pasos cortos y muy rápidos en el lugar, similares a lo que se conoce como repiqueteo de pies, y alterna los apoyos sin desplazarse demasiado. La velocidad obliga a coordinar cada paso y a mantener el cuerpo estable mientras continúa la secuencia.

Después cambia de dirección e incorpora desplazamientos hacia ambos costados acompañados por flexiones de rodillas. El peso del cuerpo pasa de una pierna a la otra en una sucesión de apoyos que recuerda a las estocadas laterales, aunque el registro no permite asegurar que esté realizando exactamente esa técnica.

En esta parte se aprecia especialmente la diferencia de ritmos: primero concentra la rapidez en los pies y luego incorpora un recorrido más amplio, con cambios de dirección que requieren controlar la postura. Las piernas y los glúteos participan de ese trabajo, mientras el equilibrio resulta necesario para enlazar una acción con la siguiente.

Mientras es jurado de MasterChef, Maru Botana disfruta de su rutina cotidiana

También es el fragmento que deja ver mayor variedad dentro de una misma toma. Maru pasa de un patrón de pasos breves a otro en el que necesita trasladar el cuerpo, sin que se observe una explicación sobre el objetivo de esa combinación. En lugar de una demostración detallada, lo que comparte es una parte de la preparación que realiza.

Para la última secuencia, la cocinera recurre a una banda elástica colocada de manera que ofrece resistencia al separar las piernas. La cocinera realiza aperturas hacia los costados a un ritmo más controlado que en la grabación anterior, concentrándose en completar el recorrido mientras mantiene la posición.

El gesto corresponde a un trabajo de abducción de cadera, que involucra principalmente a los músculos abductores, importantes para la estabilidad de la pelvis. La tensión de la banda influye en la dificultad, aunque las imágenes no permiten identificar qué nivel de resistencia eligió ni cuántas repeticiones realizó.

Qué contó Maru Botana sobre su pasión por el deporte en Otro día perdido

La dedicación de Maru Botana al deporte ya había quedado en evidencia hace pocas semanas, cuando participó de Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece. Allí habló de su disciplina habitual y recordó que había corrido la maratón de Londres.

Durante la entrevista aclaró que no persigue una carrera profesional en el atletismo, sino que disfruta de la experiencia de entrenar y superarse a su manera. Al describir su vínculo con esa costumbre, utilizó una frase que sorprendió al conductor: “Me encanta hacerlo. Es como mi amante. Lo necesito”. La comparación dio lugar a un intercambio humorístico en el estudio, pero también permitió entender cuánto espacio ocupa esa práctica en su vida.

Maru Botana suele comenzar el día a las cinco de la mañana.

La pastelera reveló además que suele comenzar el día a las cinco de la mañana y que nunca deja pasar una jornada sin dedicarle tiempo al deporte. Ese testimonio aporta contexto a las imágenes recientes: los ejercicios que compartió no aparecen como una novedad aislada, sino como parte de un hábito que Maru Botana ya había explicado públicamente.