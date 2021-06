Masterchef Celebrity 2: revelan la verdad tras la salida de Alex Caniggia

Alex Caniggia y su polémica relación con MasterChef Celebrity 2 parece haber llegado a su fin. Hace algunas horas, Marcelo Polino reveló que el domingo será la última participación del hijo del ex futbolista Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

“Como renunció al MasterTongo, ahora le editan todo para dejarlo como mala persona. Entonces, ahora eso queda más marcado porque antes lo querían disfrazar de buena persona, de buen compañero y demás”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich, sobre la aparición de Alex Caniggia.

Escuchando lo que proponía su colega, Polino sumó: “No fue renuncia, sino que fue descalificado. Tienen que ver con toda la sumatoria de cosas que vamos a estar viendo. No cumplió las reglas. Este certamen está en 59 países, es un éxito en todo el mundo. Tienen reglas, no las cumpliste y chau".

Lejos de disipar las dudas, Alex Caniggia se burló de todos los rumores y sostuvo que: "Se hablan pavadas". Además, desde la producción confirmaron a Intrusos. "Yo hablé con gente de la producción y me dijeron que hoy no se presentó a grabar, por lo que no salió al aire", agregó Evelyn. El domingo, según trascendió se verá la última participación de Alex Caniggia en el popular certamen de cocina.

El representante de Alex Caniggia reveló un dato desconocido del contrato con MasterChef

Tras una semana llena de versiones de renuncia y polémicas declaraciones, el manager de Alex Caniggia, Fabián Esperón, reveló datos desconocidos del contrato y afirmó que el joven no dejará la competición.

“Este es un programa de competencia que se graba con veinte días de lo que sale al aire de diferencia. Yo por un tema de respeto a la producción a la gente con la que firmé contrato, no puedo decir nada de lo que pasa en el programa. Pero se dijeron muchas cosas que ya ahora hasta me dan gracia. Me asombró un poco que se haya dicho tanto, porque si Alex es uno de los que se va de Masterchef, se fueron muchos de Masterchef y de nadie se habló así”, dijo, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Según reconoció el mismo Esperón, al inicio del certamen ni él ni Alex creían que llegaría tan lejos: "Cuando entramos fue sin ninguna expectativa, pensando en que realmente no iba a estar ni una semana. Casi no cocina, pide mucho delivery".

Sobre el personaje que su representado hace en el programa, reconoció que tuvo miedo que fuera demasiado malo. "Alex hace un enorme personaje, que en Masterchef se ve un poco más parecido a lo que en realidad es, pero no es el verdadero Alex. A él lo conoce muy poca gente, tiene sus amigos de chico, de toda la vida. Y quiere mantener su personaje de rebelde y de emperador, pero es un chico súper educado, correcto, cuidadoso, hace obras de bien que nadie conoce", reveló.

Al referirse a las cláusulas de las que tanto se habló en estos días, Esperón aseguró que no hubo nada fuera de lo común y que Caniggia siempre respetó lo acordado con la producción del programa. "Dijeron cosas ridículas sobre que puso condiciones o cosas en el contrato. Alex trabaja por gusto, remunerado, pero no hace nada que no le guste. Y es muy competitivo, no le gusta perder a nada", cerró.