En la última emisión de MasterChef Celebrity 3, Mery del Cerro presentó su plato y ante los nervios terminó llorando. Aunque Donato De Santis le comentó que había cocinado el pato de manera perfecta, la modelo no pudo contenerse las lágrimas y se auto definió como “la llorona”. "Ahora van a hacer todos los memes de mi llorando en Twitter como la llorona" aseguró. Horas mas tarde, la participante del reality compartió varias fotos llorando en Instagram, acompañada por su compañera Cathy Fulop, y luego posteó un contundente mensaje, cansada de que se juzgue a los famosos por mostrarse vulnerables al aire.

MasterChef Celebrity 3: El descargo de Mery del Cerro en el que terminó llorando

"Pensaba en lo poco acostumbradas que están la personas que consumen la tv/medios de comunicación a ver a famosos llorando, por lo que sea; impotencia, angustia, emoción o felicidad. Les parece raro o poco común entonces lo primero que sale es la crítica y juzgar al otro, es fácil hacerlo detrás de un teléfono. ¿Todos somos tan fuertes y nadie llora nunca?" comenzó diciendo Mery.

"Yo soy esto que ven, a flor de piel, nunca pude caretear nada, se me notan las cosas que me pasan, fui siempre así y voy a seguir siendo yo. Al principio me ganaron los nervios, el no saber, la frustración... No la pasé bien en el arranque, realmente estaba muy angustiada y nerviosa. Cada vez que pasaba adelante se me aflojaban las piernas del miedo. Pero como siempre en mi vida voy para adelante", escribió Del Cerro.

"Empecé a estudiar y aprender mucho por fuera del reality. Yo quería afrontar este desafío no para agradar o para ser aprobada por otro, lo hago para mí, para superarme. Elijo seguir esforzándome en algo que me cuesta muchísimo, pero le doy pelea porque siempre fui así en mi vida con todo" expresó.

“Para muchos seré la ‘llorona’ y será fácil criticarme desde afuera, pero soy real y me muestro como soy sin reprimir mis sentimientos. Hoy estoy muy feliz en MasterChef aprendiendo mucho y encontrándome en lugares profundos, no me quiero ir. Sufría por no saber empanar una milanesa y hoy lo veo todo lo que aprendí desde ese entonces” cerró.