Mati Napp confesó si se sintió usado por Flor Vigna

Mati Napp revivió su romance con Flor Vigna y se refirió a la posibilidad de que la bailarina "lo usó para olvidarse de Nico Occhiato".

El coach del Bailando revivió ese controvertido romance. “Con Flor me pasó que mezclé mucho lo profesional, y bueno, ahí fue mi desequilibrio más que nada”, dijo en el programa radial Agarrate Catalina.

"Fue todo real. Los dos estábamos separados y decidimos estar juntos durante algunos meses", disparó luego sobre las versiones que involucran a Occhiato.

"En el momento en que realmente sufrí por amor fue cuando me separé de Julieta Anton”, aseguró Napp, y disparó: “Mi problema mayor en cuanto a la separación con Flor Vigna fue no darle prioridad a lo laboral. Mi problema es que laburábamos juntos, y cuando trataba de separar me daba cuenta que nos queríamos mucho”.