Cinthia Fernández reniega con Matías Defederico desde que se divorció, ya que el exfutbolista le paga 55mil pesos de cuota alimentaria por sus tres hijas, cuando quedó demostrado que con eso no cubre ni la cuota mensual del colegio al que asisten las pequeñas.

En las últimas horas, Matías Defederico hizo pública su factura de la luz evidenciando su sorpresa al ver un monto de 45mil pesos, por lo que Cinthia Fernández aprovechó para recordarle que esa cifra es similar a la que recibe por las tres hijas.

"Qué les pasa", sentenció Defederico etiquetando a la empresa de electricidad. "Si a vos te molesta pagar eso de luz, imaginate lo que me molesta cubrir la necesidad de tus tres hijas con casi la misma plata que me pasas", respondió filosa Cinthia.

"Jode no? Y la loca soy yo? Y la vividora soy yo? Las vueltas de la vida... Intentá vivir con 55 mil lucas que me pasas, genio", agregó Cinthia visiblemente indignada al ver el reclamo de Matías Defederico quien no actualiza la cuota alimentaria de las niñas desde hace tiempo.

La publicación de Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández le sacó en cara la deuda a Matías Defederico

Como si eso fuera poco, Cinthia no dejó pasar la oportunidad para recordarle a Defederico el pago que hizo de los impuestos de la vivienda que habita junto a Charis, Bella y Fran. Saldo que deberían haber pagado a medias por tratarse de una propiedad que está a nombre de los dos.

"Imaginate si te molesta pagar 46 lucas de luz, lo que me molestó pagar casi 1 palo de impuestos que te correspondían a vos", lanzó Cinthia Fernández aportando los comprobantes de dichos pagos.