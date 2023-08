El Negro González Oro se metió en una fuerte polémica cuando se enfrentó con Cinthia Fernández en Nosotros a la Mañana, el programa que está conduciendo temporalmente para reemplazar al Pollo Álvarez, que renunció. Fueron varios cruces que tuvieron y la panelista no se lo bancó más y decidió expresarlo en vivo.

Por supuesto que este tenso momento fue levantado en todos los medios y fueron a buscar a los protagonistas para que den su punto de vista de esta situación. Fiel a su estilo, Cinthia Fernández respondió todas las preguntas, con lujo de detalles y con toda la frontalidad que la caracteriza. Mientras, el Negro González Oro decidió no hablar demasiado y restarle importancia al conflicto.

Negro González Oro en Nosotros a la Mañana

Con mucha calma, el Negro González Oro le quitó importancia al cruce con Cinthia Fernández y aseguró que esta todo bien con ella. Sin embargo, recientemente tuvo un exabrupto que demostró la incomodidad del conductor con el tema.

En Intrusos volvieron a tocar el tema y Guido Záffora comentó un poco las sensaciones de los protagonistas. "En una reunión con los productores, el Negro González Oro dice que no está acostumbrado a este escándalo, que está cansado que todo el tiempo lo vayan a buscar las cámaras como el malo de la película", reveló el panelista de Flor de la V.

Según comentó Guido Záffora, para el Negro González Oro, este episodio con Cinthia Fernández habría sido un "antes y un después".

Cinthia Fernández explicó por qué se ausentó a Nosotros a la Mañana

El Negro González Oro no pudo contener la furia y explotó contra Intrusos luego del conflicto con Cinthia Fernández

La realidad es que el Negro González está de paso en Nosotros a la Mañana, pues solamente está reemplazando al Pollo Álvarez hasta que venga Fabián Doman, quien solía conducir el programa hace algunos años. Según contaron en Intrusos, el conductor se quedará a cargo del programa hasta el 11 de agosto. Por eso, le fueron a preguntar sobre esto.

Negro González Oro

Cuando el cronista de Intrusos fue a buscar al Negro González Oro, él reaccionó de la peor manera. "No, no hermano. ¡Todos los días, no!", dijo muy enojado. Sin embargo, el periodista siguió haciendo su trabajo y le consultó: "Se dijo que habías renunciado a la semana extra que habían pautado".

Ahí mismo, el Negro González Oro explotó y respondió: "¡Me chupa un huevo lo que se dijo! ¡Chau!".

