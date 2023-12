Matías Martin sorprendió tiempo atrás al revelar que padeció una dura enfermedad en 2020. Fue en 2021 en Urbana Play cuando el periodista confesó en directo haber lidiado con una batalla contra el cáncer, un episodio que optó por mantener en privado hasta ese momento. "Tuve cáncer, depresión, ataques de pánico, la pasé mal".

En diálogo con LA NACION, Martin esclareció que fue diagnosticado con un carcinoma, específicamente, cáncer de piel. Comentó que lo extirparon en "enero de 2020" y, a pesar de requerir precauciones, su estado de salud es óptimo. "Es algo con lo que se convive", afirmó.

La confesión más dolorosa de Matías Martin: tuvo cáncer de piel

Matías Martin decidió contar en el día de su cumpleaños número 51 en 2021, cómo atravesó este duro momento. "El cumpleaños es una oportunidad social para expresar emociones; honestamente, me siento pleno y muy feliz".

Asimismo, mencionó que el programa de radio contribuyó significativamente a su bienestar. "Más allá de ser un equipo, siento que hay afecto, respeto y buena energía entre todos nosotros", señaló.

En el transcurso de la charla acerca de su presente, Matías Martin compartió su experiencia personal: "Nunca quise victimizarme. Hoy en día, la empatía hacia la víctima es instantánea en el mundo entero, pero optamos siempre por esforzarnos para mejorar o comprender lo que nos sucede en esos momentos difíciles", manifestó.

Posteriormente, el periodista detalló a LA NACION su padecimiento de cáncer de piel, un carcinoma, aclarando que, a diferencia del melanoma, es una forma benigna. "Me lo extirparon en enero de 2020", precisó.

Cuando se le cuestionó acerca de su estado de salud actual, Matías Martin respondió: "Me sometí a un control dermatológico. Tengo un 70 por ciento de probabilidad de que reaparezca. No puedo exponerme al sol entre las 10 y las 17 para siempre y uso protector solar 50 el resto del día. Me encuentro perfectamente bien. Es algo con lo que se convive. Estoy en plenitud".