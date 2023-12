Matías Martin y Natalia Graciano están bajo la lupa de todos los medios luego de que Pochi de Gossipeame publicara en sus Historias de Instagram que le contaron que el periodista y la exmodelo se separaron tras dieciocho años de casados y dos hijos en común.

Matías Martin, Natalia Graciano.

La operación de Natalia Graciano

Sin salir a desmentir ni afirmar el rumor, Natalia Graciano sí se expresó en sus redes sociales aunque para contar otro cambio que experimentó recientemente.

"Cierro el año con una operación muy significativa. Lo quería compartir porque pasan los días y no me dejo de sorprender", comenzó a escribir la exmodelo. Y continuó: "El cambio es muy grande. Es funcional y emocional. Me devolvió la capacidad de ver con nitidez. De mirar pudiendo hacer foco".

Luego, Natalia Graciano indicó: "Cómo ves, cómo te ves, cómo ves lo que te rodea. La vida en HD", y agradeció a su equipo médico. "Me sentí acompañada y cuidada en todo momento desde la primera consulta. Un verdadero placer", concluyó.

La operación de Natalia Graciano.



Por supuesto, llamó la atención que, al menos durante la primera hora, Matías Martin no le comentó la publicación ni la likeó. Tampoco Natalia Graciano le agradeció a su marido en ninguna parte del texto. Habrá que esperar entonces que confirmen o desmientan los rumores sus protagonistas.