Matilda, la hija de Mariana Fabbiani, mostró cómo es su vida: viajes en colectivo, amor por la moda y multitasking

Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, compartió distintos momentos de su rutina que reflejan cómo organiza su día entre actividades variadas. Con escenas que van desde la elección de looks hasta instantes de estudio y ocio, mostró un estilo de vida marcado por la combinación de intereses y la integración de lo cotidiano. La propuesta que dejó ver se construye a partir de detalles que conviven con su gusto por la moda y con actividades de día a día. Cada imagen aportó una mirada distinta sobre cómo combina tareas y pasiones en un mismo espacio.

Desde su amor por la moda hasta sus comidas favoritas: Matilda, la hija de Mariana Fabbiani, sorprendió con su rutina

Matilda, la hija de Mariana Fabbiani, dejó ver aspectos de su vida diaria en los que se destacan la moda, el tiempo con amigas y la organización de múltiples tareas. A través de diferentes imágenes, reveló cómo combina actividades simples con detalles personales que forman parte de su estilo y de la manera en que construye su rutina. La secuencia que compartió muestra cómo integra momentos de ocio con responsabilidades, sumando su interés por accesorios y tendencias.

Matilda, la hija de Mariana Fabbiani

En los últimos días, la joven influencer compartió un video en TikTok uniéndose a un trend donde resumió parte de su día a día bajo la consigna “I’m also just a girl”. Entre las publicaciones, se destacaron escenas vinculadas a su pasión por la moda. Allí, la hija de la conductora apareció con diferentes looks, como un top negro acompañado de un pantalón corto con estampado animal print, además de tardes dedicadas a la compra de ropa. También mostró su interés por el maquillaje, con una selección de pintalabios y bases que forman parte de su colección personal.

Matilda, la hija de Mariana Fabbiani

Estos detalles reforzaron la idea de que la moda y la estética ocupan un importante lugar en la rutina de Matilda Chihade. Además, las imágenes incluyeron referencias a algunos de sus alimentos favoritos. Se pudo ver un bowl de cereales de chocolate con sal, una combinación de frutilla con crema de pistacho y una tarde compartida con amigas, donde disfrutaron cafés acompañados de cookies y frutas. Estos momentos reflejaron cómo la joven integra lo cotidiano con pequeños gestos que forman parte de su estilo de vida.

Matilda, la hija de Mariana Fabbiani

Otro aspecto que llamó la atención de los seguidores de la hija de Mariana Fabbiani fue su vínculo con la lectura y el disfrute de la playa. Matilda se mostró bajo la sombra, con un libro en mano, mientras contemplaba el paisaje de uno de los últimos viajes familiares que hizo. La escena reforzó la idea de que sus rutinas incluyen espacios de calma y actividades recreativas, integradas a un entorno natural.

Los detalles del día a día de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani: Multitasking y momentos cotidianos

El perfil multitasking de Matilda Chihade se reflejó en varias imágenes donde aparecía estudiando mientras veía videos en YouTube. Esta combinación de actividades mostró cómo organiza su tiempo entre obligaciones y entretenimiento, sumando además la observación de tendencias de moda en redes sociales. La joven dejó ver que su rutina se construye a partir de múltiples intereses que conviven en paralelo.

Matilda, la hija de Mariana Fabbiani

El gusto por la joyería de la hija de Mariana Fabbiani también tuvo protagonismo en sus publicaciones. En una de las imágenes, tomada durante un viaje en colectivo, la influencer mostró la gran cantidad de pulseras que lleva en uno de sus brazos. Entre ellas se destacó una pieza de Pandora con varios charms, lo que evidenció su gusto por los accesorios y la importancia que les da como parte de su estilo personal. Estos accesorios reflejaron el vínculo que mantiene con las tendencias de moda.

Matilda, la hija de Mariana Fabbiani

Uno de los momentos más comentados por sus seguidores fue una captura de un chat familiar que compartió Matilda Chihade. Allí se veía una foto tomada por su padre en un balcón durante un viaje, acompañada por un mensaje irónico que resaltaba que su rutina no se limita a la ropa: “No solo compra ropa”. Esta escena remarcó el vínculo cercano que mantiene con su familia y cómo los gestos cotidianos se integran a su vida diaria. Este detalle se sumó a la construcción de un perfil que combina estilo, actividades cotidianas y momentos compartidos.

Matilda, la hija de Mariana Fabbiani

Matilda, hija de Mariana Fabbiani, expuso a través de sus publicaciones un estilo de vida marcado por la moda, el multitasking y los momentos cotidianos. Sus imágenes mostraron cómo combina estudio, ocio, accesorios y comidas favoritas, integrando todo en una rutina diversa y dinámica. La joven dejó ver que su día a día se construye a partir de múltiples intereses, reflejando un perfil que une estilo personal con actividades simples.

VDV