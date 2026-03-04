Así es la habitación de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani: aire parisino, muebles a medida y espejo gigante

En los últimos años, las habitaciones juveniles comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante dentro del universo del interiorismo. Ya no se trata solamente de espacios pensados para dormir o estudiar. Cada vez más, estos ambientes funcionan también como refugio personal y escenario de contenido para las redes sociales. En ese contexto, el cuarto de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani, aparece como un pequeño universo estético propio. Allí conviven decisiones de diseño, detalles románticos y una identidad adolescente que empieza a definirse.

El estilo parisino que eligió Matilda

La habitación se destaca por una estética delicada que remite a ciertos interiores europeos. Uno de los recursos decorativos más visibles es el papel tapiz con patrón de rombos en tonos rosados, que cubre parte de las paredes y aporta textura visual. Este tipo de revestimiento refuerza la impronta romántica del ambiente y genera una atmósfera cálida. Además, se combina con una paleta suave que potencia la sensación de calma. En gran medida, estas elecciones reflejan el gusto personal de Matilda, que participó activamente en varias decisiones del diseño de su propio cuarto.

La elección del papel tapiz también dialoga con algunas de las tendencias que empiezan a marcar el rumbo del interiorismo hacia 2025. En los últimos meses, distintos especialistas en decoración señalaron el regreso de las paredes con textura, relieve y patrones geométricos como una forma de sumar carácter a los ambientes. Este tipo de recursos permite transformar superficies simples en verdaderos focos visuales dentro del espacio. Lejos del minimalismo absoluto que dominó durante años, el diseño actual vuelve a apostar por el color y los patrones con personalidad. En ese sentido, el cuarto de Matilda se alinea con una tendencia que busca espacios más expresivos y con identidad propia.

La iluminación también cumple un rol clave dentro del conjunto. Una lámpara colgante de fibras trenzadas se convierte en uno de los elementos más llamativos del cuarto. Su presencia aporta calidez y suma una textura natural que contrasta con las superficies más lisas del mobiliario. La luz suave que proyecta refuerza la atmósfera íntima del ambiente. En esa búsqueda estética, Matilda se involucró en varias decisiones, casi como si fuera la diseñadora de su propio dormitorio.

El gran espejo protagonista del cuarto de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani

Otro de los elementos que define la personalidad del dormitorio es el gran espejo de formato vertical con marco curvo. Apoyado contra la pared, su presencia amplía visualmente el espacio y aporta elegancia al ambiente. Este recurso decorativo recuerda a los clásicos espejos de cuerpo entero que suelen verse en departamentos parisinos. Además de su función estética, también se convirtió en un punto central dentro del cuarto. Allí Matilda suele tomarse fotos o grabar videos, algo cada vez más habitual en los dormitorios adolescentes.

A esto se suman muebles diseñados a medida, que permiten organizar el espacio de forma práctica sin resignar estilo. Las superficies claras y los tonos suaves refuerzan la armonía visual del ambiente. El resultado es un dormitorio que combina funcionalidad con una estética muy personal. Cada elemento parece haber sido pensado para acompañar la identidad de quien lo habita.