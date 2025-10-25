Matilda, la hija de Mariana Fabbiani, tuvo su gran fiesta de 15: el increíble antes y después

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade son padres de Matilda y Máximo. Su primogénita cumplió 15 años en mayo pasado pero este fin de semana se llevó adelante su esperada fiesta. Si bien el público recuerda cuando Matilda era pequeña e iba a visitara su madre al estudio de El diario de Mariana, con el paso del tiempo no volvió a parecer en la pantalla chica. Sin embargo, en su red social la presentadora suele compartir su crecimiento.

Así está hoy Matilda, la hija de Mariana Fabbiani que cumplió 15 años

El viernes pasado, 24 de octubre, Mariana Fabbiani decidió faltar al programa que conduce en las tardes de América: El diario de Mariana. Si bien en un primer momento causó sorpresa, rápidamente se reveló le motivo por el que se había ausentado del ciclo: la fiesta de 15 de su hija, Matilda y los preparativos que eso conlleva.

Si bien la conductora no quiso dar más detalles al respecto, se sabe que la celebración lleva meses planeándose. Tanto es así que el cumpleaños de 15 sucedió el pasado mayo y recién ahora se materializó en el evento que tanto esperaba. "Felices 15 mi princesa. Mi bella Matilda. La Pipita, que tanta alegría trajo con su llegada, hoy es toda una mujercita llena de luz y convicciones que nos llena de amor y admiración", supo escribir Fabbiani en aquel momento.

Caption

Luego, agregó emocionada: "Tu alegría es un combustible mágico. Estoy tan orgullosa de vos mi amor, de tu sensibilidad, tu notable inteligencia, y tu enorme creatividad". Junto a un carrete de recuerdos que muestran lo chiquita que era y su característica sonrisa, heredada de su mamá, expresó: "Esa fuerza tremenda para hacer realidad todo lo que te proponés. ¡Sos increíble Mati!".

Caption

Por último, Mariana Fabbiani manifestó en su red social: "Me enseñás tanto. Me siento bendecida de ser tu mamá y acompañarte en este camino para que sigas inundando el mundo con tu ángel. ¡Felices 15, hija! Que seas siempre así de libre y valiente. Te amo". Así como recordó la infancia de Matilda, también compartió postales actuales que recibió miles de halagos por lo parecidas que son.

Al igual que la conductora, la adolescente lleva su cabello largo y rubio, y varias facciones de su rostro se asemejan a los de su mamá. En la imagen que eligió Mariana para mostrar lo grande que está, se la puede ver posando con un look total white: top blanco con frunce y pollera blanca con volados en el ruedo.

Caption

En la siguiente imagen, Mariana Fabbiani y Matilda Chihade posan juntas, abrazadas y sonrientes. Con looks boho chics y en tonos negro y beige, madre e hija dejaron en claro que comparten una gran complicidad y tienen una hermosa relación. Esta publicación cosechó miles de "likes" y cientos de corazones rojos.

Caption

De esta manera, el increíble antes y después de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani, impactó y causó muchos mensajes de lo parecida que es a su madre. Ahora, los usuarios de las redes sociales también esperan ansiosos ver la intimidad de su gran fiesta de 15 y los looks que llevó en el evento.