Así son las soñadas vacaciones de Mariana Fabbiani en Europa: moda, momentos "inolvidables" y relax

Existes fechas importantes que las celebridades aprovechan para conocer las maravillas del mundo y rodearse de sus personas favoritas. El pasado fin de semana, se celebró el Día del Padre, y Mariana Fabbiani decidió hacer un cambio en su rutina y en las celebraciones clásicas para realizar sus soñadas vacaciones en Europa. Rodeada de moda, momentos "inolvidables" y mucho relax con su familia, la conductora apostó por España, y enamoró a sus seguidores con las postales.

Las vacaciones familiares y soñadas de Mariana Fabbiani

Las vacaciones familiares y paradisíacas de Mariana Fabbiani: looks veraniegos y un Día del Padre diferente

Mariana Fabbini buscó un cambio en su rutina, y unos momentos para poder vivir junto a sus seres queridos. Es por eso que sorprendió a sus padres, Silvia Mores y Alfredo Fabbiani, y su hermana, Paola, y los llevó a sus vacaciones soñadas y paradisíacas. Durante una semana, y con el día del padre como excusa perfecta, la familia recorrió algunos de los destinos más buscados de la península ibérica: Ronda, Marbella y Madrid. "Dumpcito de una semana inolvidable. Mucho amor, descanso y momentos en familia que voy a atesorar", escribió la conductora, y compartió las postales que generaron la envidia de todos.

Las vacaciones familiares y soñadas de Mariana Fabbiani

La publicación vino acompañada de un recorrido paradisíaco, a través de vistas de ensueño, paseos por las lujosas tiendas de Puerto Banús, comidas familiares frente al mar Mediterráneo, y un cierre perfecto en la capital española, donde caminó abrazada junto a su hermana por los jardines del Parque del Retiro. Las postales reunían todo tipo de colores naturales y pasionales, muy conectados a la temporada de verano que se vive en Europa. La comida fue un pilar del viaje, destacando platos como calamar a la plancha en un chiringuito, cócteles al aire libre, y hasta divertidas anécdotas como la visita de un conejo silvestre durante un almuerzo.

Sin embargo, antes del dump de las vacaciones, la conductora mostró que su salida no fue solo para pasar el rato, sino que para disfrutar de un Día del Padre diferente y junto a aquel que la acompañó en su carrera. Con tiernas fotos en Europa, y agregados de su pareja de eventos anteriores, celebró: "Feliz Día del Padre a mi papá, a Mariano y a todos los que dejan huella en la vida de sus hijos cada día. Porque paternar es mucho más que el vínculo biológico, es estar presente, acompañar, sostener, cuidar, poner límites cuando hace falta, enseñar con el ejemplo y construir ese lugar seguro para el otro. Gracias por esto y mucho más. ¡Los amamos!".

Las vacaciones familiares y soñadas de Mariana Fabbiani

Sin embargo, no puede ser una salida de Mariana Fabbiani sin imponer tendencia en la moda. En esta ocasión, aprovechó la temporada de altas temperaturas y comenzó a demostrar cuáles serán las prendas favoritas de los argentinos cuando nos llegue a nosotros. Durante sus vacaciones familiares por España, la conductora destacó con looks veraniegos, relajados y de impronta "urbana chic", ideales para pasear y descansar en el continente europeo.

Para mayor comodidad, apostó por un top negro tejido al crochet de breteles finos combinado con un pantalón blanco holgado de tiro alto. En la playa, fue por el minimalismo, manteniendo el total black y sus lentes de sol oscuros que marcaban elegancia. Sin embargo, nada fue más sofisticado que el vestido largo rosa de encaje, estilo slip dress, romántico y fresco. Con escote en V y sutiles transparencias artesanales, iluminó su guardarropas y se volvió el ideal para pasar un Día del Padre a puro paseo.

Las vacaciones familiares y soñadas de Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani se robó los comentarios enternecidos y la envidia de sus seguidores al mostrar las soñadas vacaciones familiares que vivió en Europa, específicamente en España. Moda, momentos "inolvidables" y relax con sus seres queridos fueron los protagonistas de una semana a pura diversión, y le permitieron reunir las energías necesarias para volver con todo a su trabajo en la televisión argentina.

A.E