Así es el patio de juegos de la China Suárez y Mauro Icardi: pista de carrera, ajedrez gigante y cama elástica

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a mostrar detalles de su vida cotidiana y, en esta oportunidad, el escenario elegido fue el amplio patio de juegos de la Casa de los Sueños. El espacio es amplio y combina diseño moderno, naturaleza y distintas propuestas recreativas pensadas para disfrutar al aire libre.

La China Suárez mostró cómo es su tablero de ajedrez gigante, su pista de carrera y cama elástica

La China Suárez mostró en sus historias de Instagram el patio de juegos de la mansión que comparte con Mauro Icardi. La propiedad está ubicada en La Isla, una de las zonas más exclusivas de Nordelta y tiene una extensión de 5.225 metros cuadrados. Según trascendió el delantero la pagó 4 millones de dólares, aunque anteriormente la vivienda estaba valuada a 5,5 millones de dólares.

La China Suárez mostró su patio de juegos//Instagram

En las imágenes compartidas por la actriz se puede ver un enorme jardín rodeado de densa vegetación tropical, donde se observan palmeras, árboles frondosos y plantas de gran tamaño. Además, hay senderos de losas claras que atraviesan el patio en formas geométricas. El diseño combina materiales modernos con elementos naturales, una característica que se repite en los distintos sectores del espacio exterior.

Patio de juegos de la China Suárez y Mauro Icardi//Instagram

En el centro del terreno se destaca una extensa superficie de césped, donde se encuentra uno de los atractivos principales: un tablero de ajedrez gigante. La estructura está formada por casillas blancas y negras y cuenta con piezas de gran tamaño, que convierten al tradicional juego de mesa en una experiencia a escala real. Además de funcionar como espacio de entretenimiento, el ajedrez gigante se integra con la estética general del jardín, marcada por los contrastes, las líneas amplias y los sectores cuidadosamente distribuidos.

Magnolia y Amancio, los hijos de la China Suárez//Instagram

Alrededor del tablero se extiende una pista de carrera oscura y curvada. En las imágenes, Amancio aparece recorriendo ese circuito a bordo de un pequeño vehículo, mientras que Magnolia se desplaza por el mismo espacio en su monopatín. También, en el fondo se observa que hay una cama elástica, uno de los juegos clásicos para disfrutar al aire libre y jornadas familiares.

La China Suárez reveló el sector preferido de Mauro Icardi en el patio de juegos de la Casa de los Sueños

Mauro Icardi, es un deportista de alto rendimiento y en varias ocasiones dejó en claro que, a pesar de todavía no haber cerrado contrato con ningún club, él se encuentra en forma y ejercitando. El jugador compartió en varias ocasiones a sus seguidores su rutina de ejercicios. En esta oportunidad fue la China Suárez, quien reveló a su pareja haciendo deportes en el patio de juegos.

En la historia de Instagram de la actriz se pude ver a Mauro Icardi jugando al básquet en una cancha azul, otra de las actividades que forman parte del jardín de la propiedad de Nordelta. La presencia de este sector suma una alternativa para practicar deporte sin salir de la casa y completa una propuesta que incluye juegos, movimiento y espacios para compartir en familia.

Mauro Icardi//Instagram de la China Suárez

De esta manera, el patio de la China Suárez y Mauro Icardi se presenta como un lugar diseñado para combinar comodidad y entretenimiento. El ajedrez gigante, la pista para los vehículos infantiles, los senderos, la cama elástica y la cancha de básquet conviven en un entorno rodeado de naturaleza y estilo moderno.