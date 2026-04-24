Wanda Nara le ganó a Mauro Icardi una importante batalla judicial por sus hijas: los detalles

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo en los pasillos de los tribunales. Lo que comenzó como una mediática separación fue escalado rápidamente a una compleja batalla legal que tiene como eje la tenencia de sus hijas en común. En las últimas horas, la Justicia dictaminó un fallo contundente que representa una victoria estratégica para la conductora, al mismo tiempo que significa un duro revés judicial para el actual delantero del Galatasaray.

La jugada fallida de Mauro Icardi frente a Wanda Nara: el revés judicial que dejó firme al juez del caso

La noticia, que sacudió de inmediato el avispero del mundo del espectáculo, fue confirmada en redes sociales por el periodista Juan Etchegoyen, quien sigue de cerca las instancias del caso. "Urgente. Rechazaron la recusación del juez Hagopian. La justicia determinó que él es el magistrado que va a continuar al frente del conflicto judicial de Mauro Icardi y Wanda Nara. Ampliaremos #MitreLive", informó a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter).

El posteo con el que Juan Etchegoyen anunció el nuevo revés judicial para el futbolista.

Asimismo, la periodista Naiara Vecchio sumó datos precisos a través de un posteo en Instagram. "Exclusivo: Revés judicial para Mauro Icardi en la causa civil 106 con Wanda Nara. Rechazaron la recusación presentada por las abogadas de Icardi. Todos los expedientes volvieron al juez inicial Adrián Hagopian", detalló en la publicación, confirmando el freno a la estrategia legal del jugador.

Wanda Nara vs. Mauro Icardi: la contundente frase de Rosenfeld para marcar la cancha tras el triunfo en Tribunales

La decisión de mantener al juez Hagopian al frente del expediente no fue una completa sorpresa. El equipo legal del futbolista había intentado apartarlo de la causa mediante un recurso formal, pero el pedido terminó siendo rechazado. Explicando un poco el detrás de esta decisión, la abogada Lara Piro aportó un dato fundamental sobre los antecedentes inmediatos del caso, recordando que Wanda ya había intentado exactamente la misma jugada: “Porque dicen que a Wanda, a través de Payarola, también pidió recusarlo dos veces y se lo rechazaron, entonces, era obvio que a ellos les iba a pasar eso".

Wanda Nara y Ana Rosenfeld

Ante la confirmación de la continuidad del magistrado, la defensa de la empresaria y conductora celebró el curso que está tomando el expediente. Ana Rosenfeld, histórica representante legal, de extrema confianza Wanda Nara, no anduvo con vueltas al analizar este triunfo en los tribunales. “La Justicia puso las cosas en su lugar”, señaló, dejando en evidencia la tranquilidad de su clienta ante el fallo adverso para Icardi.

Para dejar en claro lo delicado del tema, Rosenfeld frenó las especulaciones. “Esto no es una cuestión mediática, es un tema serio que involucra a menores”, subrayó. Finalmente, cerró con un mensaje que resume la prioridad número uno en esta batalla judicial: “Siempre se prioriza el bienestar de las nenas”. Con el juez Hagopian ya confirmado, arranca una etapa clave para definir el futuro de la familia.