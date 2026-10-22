Entramos al hotel all inclusive donde se alojan Mauro Icardi y China Suárez en México: Piscina, paisajes de ensueño y actividades premium

Mauro Icardi y China Suárez hicieron una pausa en su agenda para compartir unos días en la Riviera Maya junto a Magnolia y Amancio. Instalados en un reconocido complejo de la región, la pareja eligió un entorno donde la naturaleza y el confort conviven en cada rincón, una experiencia que quedó reflejada en distintas postales de su estadía. Entre paisajes tropicales y espacios diseñados para la vida al aire libre, la pareja y los pequeños disfrutaron de días de descanso y desconexión.

Naturaleza y vistas únicas: El increíble hotel donde se alojaron Mauro Icardi y China Suárez en México

Mauro Icardi y la China Suárez eligieron la Riviera Maya para disfrutar de unos días de descanso en familia después de su paso por Miami. La pareja viajó acompañada por Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, y se instaló en Parque Xcaret México, uno de los complejos all-inclusive más exclusivos de la región, reconocido por integrar naturaleza, diseño y experiencias de primer nivel.

Mauro Icardi y la China Suárez en México

Durante la estadía, ambos compartieron en sus redes sociales imágenes de playas de arena clara, sectores rodeados de vegetación tropical y diferentes rincones del resort. Las postales mostraron jornadas al aire libre, momentos de relax junto a las piscinas y vistas que combinan la selva característica de la zona con el azul del Caribe mexicano. Además, en sus publicaciones dejaron ver espacios pensados tanto para parejas como para grupos familiares, una de las características que distingue al establecimiento.

El hotel Parque Xcaret, donde se alojaron Mauro Icardi y la China Suárez, forma parte de una propuesta que busca integrar la arquitectura con el entorno natural. Sus construcciones se levantan entre ríos, cuevas, senderos y áreas selváticas, evitando romper la armonía del paisaje, logrando integrarse con el entorno verde. Gran parte de los recorridos internos permiten descubrir espejos de agua, caminos rodeados de vegetación y accesos directos a distintos parques, una de sus principales atracciones.

El hotel donde se alojaron Mauro Icardi y la China Suárez en México

Uno de los detalles que más llamó la atención en las publicaciones compartidas principales por el futbolista durante el viaje fueron las vistas desde la habitación. Desde los balcones y terrazas del hotel se observan sectores cubiertos por vegetación tropical, creando una sensación de inmersión en plena naturaleza. Esa conexión con el entorno forma parte del concepto del establecimiento, cuyas suites fueron diseñadas para convivir con la selva y las formaciones naturales de la Riviera Maya.

Suites de lujo y gastronomía de autor: El exclusivo hotel que eligieron Mauro Icardi y la China Suárez en México

Las habitaciones de Parque Xcaret México donde estuvieron Mauro Icardi y la China Suárez destacan por una estética inspirada en la cultura local. Cada suite incorpora elementos de diseño contemporáneo mexicano, piezas artesanales realizadas a mano y materiales que remiten a las tradiciones del país. Además, cuentan con balcones o terrazas equipados con las clásicas hamacas mexicanas, una característica presente en gran parte de los alojamientos del resort.

El hotel donde se alojaron Mauro Icardi y la China Suárez en México

El complejo está organizado en diez edificios temáticos conocidos como “Casas”, cada uno pensado para distintos perfiles de viajeros. Entre ellas sobresalen Casa Luna y Casa Viento, orientadas especialmente a familias con niños pequeños. Estos espacios incluyen áreas recreativas, clubes infantiles, piscinas familiares y sectores de entretenimiento diseñados para que grandes y chicos compartan actividades durante la estadía.

Más allá de sus alojamientos, el hotel donde se alojaron Mauro Icardi y la China Suárez, con los hijos de la actriz, ofrece una extensa propuesta de actividades. Desde acceso a ríos navegables y playas privadas hasta caletas naturales y experiencias como kayak y paddle board. A eso se suma el concepto All-Fun Inclusive, que incorpora el acceso a varios de los parques temáticos más conocidos de Grupo Xcaret, además de transporte y una amplia agenda de propuestas recreativas vinculadas con la naturaleza y la cultura mexicana.

El hotel donde se alojaron Mauro Icardi y la China Suárez en México

Mauro Icardi y la China Suárez encontraron en la Riviera Maya el escenario ideal para compartir una estadía junto a Magnolia y Amancio, rodeados de naturaleza, espacios pensados para el descanso y propuestas para toda la familia. La elección de este exclusivo complejo mexicano permitió conocer algunos de los rincones más destacados de un destino que combina arquitectura integrada al entorno, amplias áreas recreativas y servicios diseñados para disfrutar de una experiencia única.

VDV