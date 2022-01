Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram y ella se sacó el anillo

Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizan un nuevo rumor de crisis. El futbolista, primero, dejó de seguir a su esposa en Instagram, mientras ella sí lo seguía a él. Luego Mauro Icardi cerró su cuenta y hasta el momento no volvió a abrirla.

Las decisiones de Mauro Icardi y de Wanda Nara

Fue Juariu una de las instagramers que publicó el descubrimiento en redes. Después de la decisión de Mauro Icardi, Wanda Nara publicó una foto en sus Historias junto a Isabella, su hija menor, en donde se la ve sin el anillo de casada. Eso llamó más la atención de sus seguidores y enseguida el rumor de separación de la pareja comenzó a recorrer todos los medios.

Wanda Nara publicó esta foto sin anillo.

Wanda Nara sin su anillo de casada

Al parecer, según indica Juariu, no es la primera vez que Wanda Nara aparece en una foto sin su anillo. Sin embargo, llama la atención que haya tomado la decisión de sacárselo luego de que Mauro Icardi dejara de seguirla en Instagram. Quizás es casualidad, o tal vez no. Hasta el momento, la empresaria no salió a desmentir ni a confirmar los rumores que aseguran que está en crisis con su marido.

Juariu asegura que Wanda Nara no usa siempre el anillo de casada.

Ángel de Brito reveló que recibió un misterioso mensaje desde el Instagram de Mauro Icardi

Ángel de Brito fue el único conductor que tuvo en su programa todos los detalles del Wandagate, Yanina Latorre se comunicaba con ambas partes y eso les permitía dar la información completa. Sin embargo, cuando todo parece haber quedado atrás, el periodista recibió un misterioso mensaje en sus redes.

Durante el "#angelresponde", un seguidor le preguntó a Ángel de Brito: "¿Wanda Nara e Icardi están separados?", a lo que el periodista respondió: "Ayer me escribió alguien desde la cuenta de Icardi", lo que generó sospechas, ya que no negó la supuesta separación de la pareja.

Como era de esperarse, otro de los fanáticos de la dinámica de preguntas y respuestas que hace Ángel de Brito le consultó: "¿Qué significa que te escribieron del Instagram de Icardi?", la respuesta del periodista fue: "Alguien me mandó un mensaje con un reclamo. Dudo que sea Icardi".

De esa forma, Ángel de Brito, dejó abierta la puerta a suposiciones con respecto a la estabilidad de la pareja, ya que cualquier reclamo que podría hacerle Mauro Icardi al periodista, estaría netamente relacionado a Wanda Nara. Sin embargo, Ángel de Brito afirmó que no cree que quien le mandó el mensaje haya sido el futbolista.