Si Wanda Nara es un misterio total con su aspecto sentimental, Mauro Icardi no se queda atrás. Hace unas semanas la prensa ha venido especulando de un acercamiento romántico entre el jugador del Galatasaray con Floppy Tesouro, luego de que circularan fotografías de ellos dos y un grupo de amigos en un boliche porteño muy reconocido. No obstante, la información fue desmentida por la misma mediática.

“Fue una foto de una salida grupal con amigas y justo compartimos la misma mesa que Mauro en Tequila. Tengo muchos amigos en común. ¡Una foto de amigos! ¡Una salida! Como puso él: fue una ‘noche de amigos’”, aseguró Floppy Tesouro en A La Tarde por América TV.

Floppy Tesouro - Mauro Icardi.

Asimismo, reveló que conoce a Mauro Icardi desde el cumpleaños de Kennys Palacios, incluso, afirmó que tuvo la oportunidad de hablar con él y que le parecía muy atractivo. “Yo había hablado con él en el cumpleaños de Kennys Palacios. Ahí yo estaba en la mía con mi hija, no me percaté de si estaban bien o mal con Wanda. Es un tema muy personal y yo no me meto en las parejas de los dos. No soy de fijarme quién me ‘likea’ y no lo digo en broma. Soy de subir fotos y me relajo. Antes miraba los comentarios. Me enteré por ustedes que me ‘likeaba’”, señaló.

Tras quedar expuesto, Mauro Icardi tuvo un contundente geste con Floppy: la dejó de seguir en Instagram. Este detalle lo notó Juariu, quién no dudó en compartirlo con sus seguidores. “Y Mauro dejó de seguir a Floppy, Floppy, Floppy”, contó en sus historias.

Mauro Icardi dejó de seguir a Floppy Tesouro en Instagram.

De esta manera, Mauro Icardi da un paso atrás con sus intenciones de acercarse a Floppy Tesouro. Cabe recordar que hace unas semanas él y sus cuentas la empezaron a seguir, más ella no.