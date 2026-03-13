Mauro Icardi vuelve a la Argentina para ver a sus hijas: qué medidas deberá cumplir y cuál fue la respuesta de Wanda Nara

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a sumar un nuevo capítulo. Este viernes 13 de marzo, trascendió que el futbolista regresa al país para reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella. Como sucedió anteriormente, su vuelta será junto a la China Suárez y ya hay repercusiones en las redes sociales.

La decisión que tomó Wanda Nara al saber que Mauro Icardi vuelve al país

Tras su romántica estadía en Italia junto a su novio Martín Migueles, Wanda Nara se encuentra con él en las Islas Maldivas. Este destino paradisíaco que supo ser un de los destinos favoritos durante su matrimonio con Mauro Icardi es hoy el sitio donde consolida su historia de amor con el personal trainer.

Mediante su red social de Instagram, la conductora de Masterchef Celebrity comparte videos e imágenes de sus románticas vacaciones para mostrar lo bien que la pasa con su pareja. Sin embargo, en las últimas horas, la Justicia le habría avisado algo respecto a su conflicto con Mauro Icardi. Sucede que el jugador del Galatasaray abandonará Turquía por unos días para volver a la Argentina y pasar tiempo tiempo con Francesca e Isabella, las hijas que tienen en común.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Luego de estar al tanto del regreso de su expareja, Wanda Nara cambió de planes y tomó una drástica decisión respecto a su viaje. Así mismo lo comunicó el periodista Juan Etchegoyen a través de su red social de X (ex Twitter). “Exclusivo. Icardi llegará la semana que viene a Buenos Aires y Wanda Nara extiende sus vacaciones porque sus hijas estarán con el padre", escribió. A las pocas horas, su mensaje generó revuelo en redes sociales y causó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios.

La medida que le exigió la Justicia a Mauro Icardi en su vuelta a la Argentina

Luego de revelar información sobre la organización familiar de la expareja y cuándo el joven pisará suelo argentino, Juan Etchegoyen agregó que la Justicia le exigió una medida que deberá cumplir para evitar problemas y una sanción económica. "A Maurito se lo multará si no lleva a las menores al colegio", expresó en su cuenta.

Mauro Icardi

En este sentido, el conductor contó que las veces que las menores estuvieron con él no asistieron a clases por lo que esta vez se le pidió que cumpla con la rutina escolar. "Las nenas nunca fueron al colegio estando con su papá. Ampliaremos #MitreLive”, concluyó. De acuerdo a su versión, Francesca e Isabella deberán ser llevadas por él al instituto educativo y podrán quedarse con su padre durante el tiempo pactado. Probablemente como ocurrió otras veces, la China Suárez será parte de este reencuentro ya que vive con el deportista en la Casa de los sueños.

Aseguran que Mauro Icardi regresa al país y deberá cumplir una exigente medida

La publicación provocó rápidamente repercusiones y expectativas sobre cómo se llevará a cabo este nuevo encuentro entre Mauro Icardi y sus hijas. Cabe recordar que la última vez que se vieron fue en noviembre de 2025 en Buenos Aires tras casi cinco meses. Ahora, el jugador prepara todo para regresar y pasar tiempo con ellas nuevamente.

De esta manera, Mauro Icardi vuelve a la Argentina para ver a sus hijas, Francesca e Isabella, con una medida clara que deberá cumplir si no quiere enfrentar problemas legales y económicos: llevarlas al colegio. Ante esta situación, Wanda Nara decidió extender su viaje soñado con Martín Migueles en Islas Maldivas.