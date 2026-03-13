El divertido plan nocturno de Mirtha Legrand y Juana Viale: looks cancheros y poses ante las cámaras

Mirtha Legrand y Juana Viale volvieron a robarse la atención de las cámaras de la prensa, cuando decidieron hacer una divertida salida nocturna. Ambas son conocidas amantes de la cultura nacional y todo lo que se ofrece en los escenarios de la noche de Buenos Aires. De esta manera, decidieron aparecer y disfrutar en una de las últimas funciones de Company, la obra de teatro musical, protagonizada por Fer Dente. Entre palabras tiernas y looks cancheros, abuela y nieta se volvieron centro de atención y se llevaron algunos aplausos.

Mirtha Legrand en el teatro / Créditos: Prensa Company

Noche de teatro y looks cancheros: la salida nocturna de Mirtha Legrand y Juana Viale

Company es una de las obras de teatro que se robaron los aplausos en la temporada de verano. Con una apuesta a reversionar el clásico de Stephen Sondheim, llenaron funciones desde su estreno. Sin embargo, se encuentra en un contexto de despedida, ya que están realizando las últimas tres semanas, dando las últimas oportunidades a ser disfrutadas. Es por eso que Mirtha Legrand y Juana Viale decidieron disfrutar de una divertida noche abuela y nieta, y se llevaron la atención de los presentes.

Por un lado, la Chiqui fue invitada como estrella de la noche, y no dudó en ir acompañada por Juana, quien a su vez llevó consigo a su amiga Amalia Idolaya Molina y Alejandro Veroutis. Ambas posaron frente a las cámaras de la prensa, deslumbrando cancheros atuendos que marcan cada uno de sus estilos. Mirtha Legrand lució un conjunto de pollera y saco sastrero total Barbie pink. Como detalles, llevaban bordados a mano piedras del mismo color que elevaban la elegancia. Por su parte, Viale lució un cómodo total black que le dio un toque boho chic con un collar arcoíris y los pendientes.

Los looks de Mirtha Legrand y Juana Viale / Créditos: Prensa Company

Las palabras de Mirtha Legrand a Fer Dente

Fer Dente fue uno de los protagonistas de Company, y sabe de la fascinación de Mirtha Legrand por el teatro. Por eso, no dudó en darle la bienvenida y un arreglo floral como regalo de agradecimiento por su presencia en una de las últimas funciones. Fue allí que la Chiqui tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a él y a todo el elenco, halagando el trabajo que realizaron.

“Estoy tan emocionada. Es fantástico lo que hemos visto esta noche. Hecho aquí en Argentina. Mejor que en Estados Unidos. Qué actores, qué cantantes, qué bailarines, qué orquesta, todo es fabuloso. Se merecen todo el éxito del mundo. Ojalá este teatro esté lleno todas las noches. Muchísimas gracias, es una emoción enorme, hasta las lágrimas”, pronunció, y provocó la emoción de todos los presentes y los encargados de montar la obra de teatro.

Mirtha Legrand, Fer Dente / Créditos: Prensa Company

La presencia de Mirtha Legrand y Juana Viale en la exitosa obra de teatro Company se volvió tendencia en redes sociales y medios de comunicación. La Chiqui marcó una vez más su amor por la cultura nacional y las nuevas propuestas musicales, y pudo disfrutar de un divertido plan nocturno con su nieta. Con looks cancheros y dispuestas a posar frente a las cámaras, ambas mujeres se llevaron los aplausos y no dudaron en halagar la reversión argentina de un clásico.

A.E