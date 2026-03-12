Wanda Nara respondió la denuncia por el cuidado de sus perros y apuntó contra Mauro Icardi

Wanda Nara protagoniza un nuevo escándalo. Mientras se encuentra de viaje con su pareja Martín Migueles, sus vecinos la denunciaron por abandonar a sus mascotas. Las imágenes causaron repudio y enojo con la empresaria cosmética, quien en las últimas horas decidió romper el silencio y hacer hincapié en el tema.

Abandono animal: la respuesta de Wanda Nara tras la fuerte acusación

Wanda Nara se enteró de la explosiva información que trascendió, este jueves 12 de marzo, en La mañana con Moria (eltrece) donde la acusaban de abandonar a sus perros en su casa de Nordelta. Lejos de hacer oídos sordos, la conductora habló de esta polémica desde sus románticas vacaciones con Martín Migueles.

Mediante su red social de X (ex Twitter), Wanda Nara se vio protagonista de un titular y respondió furiosa: “Están mis hijos y mi familia. Mi casa da al río y se caen, por eso construí un lugar seguro para ellos”. Luego, agregó: "Y por los carpinchos para que mis bebés no los corran, y tampoco los carpinchos los asusten porque son muy bebés”.

Wanda Nara

Sin embargo, su descargo no terminó ahí ya que en la misma red social Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi y aseguró que el jugador fue quien no se hizo más cargo de los animales. "Estoy cuidando también a los perritos que mi ex dejó abandonados. Qué raro que eso a Gus no le afecte", escribió haciendo alusión al periodista Gustavo Méndez que expuso la denuncia de sus vecinos en el programa de Moria Casán.

Caption

En este sentido, Wanda Nara explicó en su posteo: "El chihuahua que se llama Galatasaray (que es de Mauro) es muy chiquito y pesa 1 kilo. El río es peligroso. No le gusta estar adentro, rasca el vidrio. Le gusta y amar estar ahí". Además, la mediática lanzó filosa contra su expareja: "Triste es que su dueño lo abandonó".

Enojada por la acusación en su contra y las fuertes repercusiones que generó la noticia, Wanda Nara se defendió asegurando que "la casa" que le construyó por los carpinchos y el río "no es triste" sino lo que hizo el padre de sus hijas, Francesca e Isabella. Para dar por terminado el escándalo, la presentadora de Masterchef Celebrity contó: "Hay mucha gente todos los días que juegan con ellos cuando yo no estoy".

Los detalles de la denuncia contra Wanda Nara por abandonar a sus mascotas

La polémica comenzó cuando algunos vecinos del barrio privado habrían presentado una denuncia contra Wanda Nara por un presunto maltrato hacia las mascotas. La información fue difundida por el periodista Gustavo Méndez durante el ciclo matutino de Moria Casán. “Lo que me cuentan es que Wanda Nara habría dejado a dos de sus perros en una especie de canil que está al lado de su casa”, relató el panelista.

Según detalló, la data provenía de personas que viven en el mismo lugar que la cantante. “Están muy solos los perros y están ladrando mucho. Ladran todo el día”, precisó. Asimismo, sumó sobre la queja de los residentes: "Me dicen que hace 10 días que no ven a nadie en la casa, y coincide con la llegada de Wanda a Milán”.

Al exponer la acusación, el periodista también leyó el mensaje que le habría enviado una vecina. “Están al sol, pobrecitos. Yo paso y no hay nadie en la casa, está totalmente cerrada y ellos ahí. Por lo menos lo que yo vi durante toda esta semana”, decía la señora en cuestión. Frente a estas versiones, Wanda Nara respondió la denuncia por el cuidado de sus perros y apuntó contra Mauro Icardi afirmando que el futbolista es quien dejó a uno de los perritos abandonados.