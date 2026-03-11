Lejos del fútbol y la selección argentina, el exitoso negocio gastronómico de Linda Raff, la esposa del Papu Gómez

Linda Raff, la esposa del Papu Gómez, encontró un camino propio lejos del fútbol y la selección argentina con un exitoso negocio gastronómico que refleja sus raíces. Su propuesta se convirtió en un espacio que combina tradición y diseño, mostrando cómo transformó su vida en un proyecto con identidad propia.

Linda Raff, la esposa del Papu Gómez, se consolidó como emprendedora con un negocio gastronómico que la conecta con la cultura argentina y la vida en Italia. Su iniciativa surgió en un momento clave y se transformó en un increíble proyecto que une sabores, recuerdos y una visión personal.

El futbolista y la empresaria se conocieron en la escuela y desde entonces se volvieron inseparables. Llevan más de 20 años juntos y ella lo acompañó en cada destino de su carrera. Entre 2014 y 2020, el delantero jugó en Atalanta, lo que llevó a la familia a vivir en Bérgamo. No es casualidad que la emprendedora abriera su primer negocio gastronómico, un restaurante argentino, llamado Boedo en la ciudad.

La propuesta que pensó Linda Raff se centra en la parrilla como especialidad y en una carta de vinos que da protagonismo a etiquetas argentinas, un guiño a sus raíces y a la cultura de su país. El local combina detalles de diseño con referencias al país, creando un espacio que conecta con la identidad de la pareja y con la tradición culinaria que quisieron llevar a Italia.

Comer en Boedo implica disfrutar de platos que van desde cortes de carne tradicionales hasta opciones más elaboradas, siempre con el sello de la parrilla argentina. Los precios varían según la elección, pero se mantienen dentro de un rango competitivo para la ciudad de Bérgamo. El restaurante se presentó como una manera de mantener vivas las raíces de ambos.

Linda Raff y Papu Gómez comparten una vida marcada por proyectos y por la familia

La historia de Linda Raff y Papu Gómez se sostiene en el tiempo. Desde que se conocieron en la escuela, compartieron cada etapa y cada mudanza que implicó la carrera profesional de él. En ese recorrido, la emprendedora encontró la manera de desarrollar sus pasiones y de convertirlas en proyectos concretos.

El restaurante Boedo, en Bérgamo, es un ejemplo de cómo logró unir su identidad argentina con la vida en Italia, mientras que sus otras inversiones muestran su capacidad para adaptarse a distintos ámbitos. La parrilla, los vinos y los guiños en la decoración convierten el lugar en un espacio que busca mantener viva la conexión con la cultura del país.

Por su parte, Linda Raff también invirtió en otros proyectos que muestran su perfil emprendedor. Uno de ellos es una empresa de memorabilia digital a través de NFTs, que le permitió explorar el mundo tecnológico y vincularlo con el entretenimiento. Además, creó un centro de medicina deportiva, un espacio que conecta con la carrera del jugador.

Hoy, Linda Raff se posiciona como una emprendedora que supo transformar su vida nómade en oportunidades. Con Boedo en Bérgamo, su empresa de NFTs y el centro de medicina deportiva, construyó un presente sólido que combina sus proyectos personales con la vida que elige compartir con el futbolista.

VDV