El furioso descargo de Mauro Icardi por la sentencia de divorcio con Wanda Nara: "El tic tac dejó de correr"

Mauro Icardi protagonizó un furioso descargo tras conocerse la sentencia de divorcio con Wanda Nara, en un episodio que volvió a poner en foco la relación entre ambos. La empresaria y el futbolista atraviesan un proceso que suma capítulos y mantiene la atención sobre cada paso que se da en la justicia italiana.

Mauro Icardi compartió un fuerte mensaje luego de la sentencia de su divorcio de Wanda Nara

Mauro Icardi volvió a ser protagonista en la escena mediática tras compartir un extenso descargo en el que se refirió a la sentencia de divorcio con Wanda Nara. El futbolista repasó el proceso judicial que inició en Italia y explicó cómo se desarrollaron las distintas instancias hasta llegar al momento actual, en el que la separación entra en su etapa definitiva.

En las últimas horas, el futbolista posteó en su cuenta de Instagram un furioso mensaje detallando lo sucedido en la audiencia con la Justicia italiana. Según relató, el procedimiento comenzó en noviembre de 2024, cuando presentó formalmente su pedido de divorcio ante la Justicia italiana.

La publicación de Mauro Icardi continúa detallando que en marzo de 2025, la jueza se declaró competente y decretó la separación que exige la normativa italiana, la cual debía cumplirse durante un año. Ese plazo se cumplió el 11 de marzo de 2026: “Y a partir de hoy, mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días”.

El delantero también se refirió a las versiones que circularon durante el último año sobre su relación y vínculo con Wanda Nara. “PEDÍ EL DIVORCIO. CUMPLÍ CON LA JUSTICIA. Y HOY EL DIVORCIO SE HACE EFECTIVO”, escribió, desmintiendo las especulaciones que aseguraban que no quería separarse.

En otro tramo de su mensaje, Mauro Icardi cuestionó la cobertura mediática y expresó que debería escribir el descargo en italiano, por ser el idioma que tienen los jueces de la causa y por ser un tema “bastante simple”, según él. “Pero si lo hiciera, probablemente los cuatro ‘periodistas’ especialistas en inventar, tergiversar y difamar desde hace más de un año tendrían todavía más dificultades para entenderla”, escribió.

En otro tramo, lanzó críticas directas: “¿Dónde se van a meter todos los que durante un año repitieron que ‘no me quería separar’?”. También mencionó a una abogada que, según sus palabras, había sostenido públicamente que él no quería divorciarse: “Supongo que tocará volver a improvisar alguna teoría nueva”, ironizó.

El cierre del mensaje de Mauro Icardi fue categórico: “Después de un año de ficción mediática, la realidad, como siempre, termina llegando. Y llegó”. Fiel al estilo que mantuvo este tiempo, volvió a hacer referencia a Johnny Depp: “Lo único que pedí en la justicia hace un año fue divorciarme, y acá está el resultado. Pd: El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó”.

Mauro Icardi cerró su extenso descargo sobre la sentencia de divorcio con Wanda Nara reafirmando que el proceso iniciado en Italia llegó a su etapa definitiva. El futbolista destacó que cumplió con cada instancia judicial y que la separación se hace efectiva tras un año de trámites y audiencias con la Justicia.

