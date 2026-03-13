El canchero loose fit jean que eligió Juliana Awada para un look cómodo e ideal para usar con zapatillas

Juliana Awada es una de las celebridades influencias en la moda. Durante las últimas semanas, se llevó los titulares de las noticias, con su separación de Mauricio Macri. Pero ella encontró la manera de dar una vuelta en su vida, alejándose de los escándalos, viajando con amigas y participando de importantes eventos de la cultura argentina. Es así como comenzó a marcar algunas tendencias de la próxima temporada, y demostró que la comodidad y lo relajado es lo que se encuentra como favorito de todos.

El loose fit jean de Juliana Awada

El look comfy y sofisticado de Juliana Awada con el jean loose fit

Juliana Awada sorprende con su presencia en diversos eventos de la cultura argentina, donde impone las mejores tendencias de las próximas temporadas. Su trabajo como diseñadora de moda le permite estar conectada todo el tiempo con los favoritos de los usuarios y fusionarlo con su estilo effortless y relajado. Durante las últimas horas, fue parte de la apertura de una nueva exhibición en el MALBA, donde demostró que la tendencia es lo comfy y sofisticado, con el jean ideal.

En sus historias de Instagram, compartió algunas postales de su cómodo look, compuesto por una camisa musculosa de color chocolate, que iba en composé con su cartera, y el saco de gamuza XXL de un marrón claro, perfecto para el otoño. Sin embargo, lo que se robó la atención fue el loose fit jean, holgado y relajado, que convertían el atuendo en perfecto e ideal para acompañar con unas zapatillas cancheras. De esta manera, la diseñadora demostró que la elegancia y sofisticación del 2026 iban de la mano con lo cómodo, alejándose de las típicas prendas ceñidas al cuerpo.

El loose fit jean de Juliana Awada

Pantalones holgados y cómodos: la nueva tendencia de Juliana Awada

Durante sus vacaciones de verano, Juliana Awada se alejó de la ciudad moderna para disfrutar de la naturaleza y tranquilidad de unos días bajo el sol. Sin embargo, en todas las ocaciones, impuso la tendencia del 2026, dejando en claro que los pantalones holgados y cómodos son los nuevos favoritos de los usuarios.

Las celebridades ya dejan en claro cuáles son sus jeans clave, optando desde los Oxford hasta los wide leg o cargo. Sin embargo, en varias ocasiones, Juliana Awada fue por el loose fit. El mismo tiene inspiración de los 90 y el streetwear, convirtiendo cualquier look en uno canchero y de ciudad moderna. De esta manera, crean una silueta relajada, con un corte suelto desde la cadera hasta el tobillo, haciendo que también varíe en calzado a elección y abriendo la opción a las zapatillas para eventos elegantes.

El loose fit jean, según Juliana Awada

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar esta prenda de la diseñadora de moda como la mejor opción para mantener la sofisticación de su estilo y darle un giro canchero. Juliana Awada es una de las celebridades más observadas por la industria de la moda y los expertos, gracias a su importancia como diseñadora y su capacidad de encontrar las tendencias más originales en cada una de las temporadas que pasan.

A.E