Revés judicial para Andrea del Boca: podría ser detenida durante su particiación en Gran Hermano Generación Dorada

La particiapación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) causó gran sorpresa, al ser una de las actrices más destacada del país y decidió ser parte del reality más famoso del mundo. Pero el objetivo sería claro, según especulaciones de analistas y el público: limpiar su imagen luego de ser absuelta en una causa juidicial que causó grandes controversial.

En septiembre de 2025, Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por la causa "Mamá Corazón", por lo cual fue investigaba por presunta defraudación al Estado al llevar a cabo la producción en 2015 de una novela que lleva ese nombre y que no fue estrenada, con el uso de 36 millones de pesos de fondos públicos. Sin embargo, en medio de su participación del reality podría ser notificada por un revés juidicial.

Por qué Andrea del Boca podría ser detenida

Este viernes 13 de marzo, el periodista especializado en policiales, Mauro Szeta anunció en Lape club (América) que el fiscal Raúl Plee presentó ante la Justicia un pedido para que condenen a Andrea del Boca con una revocación de la absolución por la causa Mamá Corazón y sea condenada con cumplimiento efectivo. "Si esto prospera, en un plazo que coincida con la duración de GH, Generación Dorada, se puede ordenar la detención a una cárcel, desde un estudio de televisión", indicó el periodista.

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