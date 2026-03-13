Evangelina Anderson marcó tendencia con un minivestido de cuero marrón

Evangelina Anderson deslumbró, una vez más, con un look sofisticado y moderno que se encuentra protagonizado por un ítem de cuero que promete consolidarse esta temporada. Como en otras ocasiones, la top model apostó por un atuendo monocromático y se llevó todas las miradas.

El look de Evangelina Anderson con guiños a la tendencia más fuerte del street style

Evangelina Anderson volvió a captar la atención de sus seguidores con un look que combina sensualidad y elegancia en partes iguales. A través de sus redes sociales, la modelo compartió varias selfies donde dejó ver el protagonista absoluto de su atuendo: un minivestido de cuero.

En la primera imagen, Evangelina Anderson se muestra posando frente al espejo del hall del edificio Chateau Libertador donde vive junto a sus hijos, fruto de su relación pasada con Martín Demichelis. Con cara seria y un exclusivo bolso, la exparticipante de Masterchef Celebrity (Telefe) se mostró luciendo un vestido corto en tono marrón con diseño de líneas simples y corte recto. La pieza, que fue la estrella de su estilismo, también posee un escote cuadrado y breteles anchos. Estos detalles le aportan una impronta sofisticada y minimalista a la misma.

Evangelina Anderson

En otra postal, Evangelina Anderson se mostró en el ascensor junto a su hijo Bastián Demichelis y se observa que su outfit se completó con accesorios dorados, entre ellos collares superpuestos y pulseras, y una vincha al tono. Además, eligió zapatos stilettos en el mismo color para lograr una propuesta monocromática. En cuanto al beauty look, apostó por un cabello suelto con ondas marcadas y un maquillaje natural que resalta sus facciones, donde el foco principal está en su mirada y en sus labios nude.

Evangelina Anderson

Evangelina Anderson confirma el regreso del cuero en prendas básicas

El material que eligió Evangelina Anderson para su minivestido no fue elegido al azar. La panelista de Cortá por Lozano sigue las tendencias en moda y sabe que el cuero es el favorito del street style. Sus versiones veganas o eco cuero también son las elegidas para la confección de distintas prendas. Ya no se trata solo de camperas biker: vestidos, faldas, pantalones y hasta conjuntos sastreros se volvieron piezas clave en los guardarropas más fashionistas.

Además, su textura aporta estructura, brillo y un aire elegante que eleva cualquier outfit, tanto para looks urbanos como para propuestas más formales. En este caso, Evangelina Anderson escogió un ítem que realza su silueta y refuerza el aire chic del look, demostrando cómo el cuero puede adaptarse a diseños minimalistas y femeninos sin perder su impronta contemporánea.

Una vez más, la modelo confirmó su afinidad con las tendencias y su habilidad para convertir prendas simples en apuestas de alto impacto fashion. De esta manera, Evangelina Anderson marcó tendencia con un minivestido de cuero marrón y recibió una lluvia de halagos en las redes sociales.