Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una sorprendente coincidencia de viajes vacacionales, cuando ambos estuvieron en Milán durante algunos días en común. En este contexto, se realizó el juicio por divorcio, donde la modelo se mostró feliz con el resultado obtenido. Sin embargo, el futbolista también viajó para celebrar el cumpleaños de la China Suárez, rodeado de amigos y conocidos. Una postal de ambos en la "segunda casa" de Nara provocó el enojo de esta última, y llevó a revelar una dura situación que había atravesado con una amiga y su ex en el pasado.

Wanda Nara, Mauro Icardi

Wanda Nara reveló una dura situación que atravesó con Mauro Icardi y una amiga tras una foto de la China Suárez

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen provocando discusiones y peleas mediáticas, incluso cuando se toman unos días con sus parejas actuales. Por un lado, la modelo hizo una romántica escapada, con algunas cuestiones laborales, a Milán, España y Roma. Por el otro, el futbolista sorprendió a la China Suárez en la semana de su cumpleaños con un festejo íntimo con amigos en la ciudad fashionista italiana. Para la ocasión, Icardi compartió una fotografía de todos juntos en un restaurante, donde etiquetaba a los presentes. Esta situación fue el límite para Nara, quien no dudó en revelar un duro momento que había pasado con una amiga y su ex que le recordó a la postal.

Según compartieron captura de pantalla en la cuenta de SQP, Wanda aprovechó para tomar un posteo de X de una página fan de ella, donde apuntaban contra los presentes. De esta manera, contó que, en una de sus peleas cuando eran pareja, Mauro Icardi se habría enojado con ella, ya que habría tomado dinero de la cuenta en común para ayudar a una "amiga en común" a pagar su tratamiento para el cáncer. "Volvería mil veces más a gastar 40 mil euros en una persona que consideraba mi 'amiga'", cerró la modelo, dejando la duda de a quién se refería.

La dura situación que Wanda Nara atravesó con Mauro Icardi y una amiga

Tras unos días en Milán, Wanda Nara viajó a Maldivas

Wanda Nara llegó a Milán a principios de marzo, junto a Martín Migueles, a disfrutar de una escapada romántica y fashionista. Con motivo de la semana de la moda y la audiencia por el divorcio con Mauro Icardi, la modelo sorprendió a todos con su viaje a la ciudad italiana, pero, seguido a esto, continuó con su gira al llegar a un destino paradisíaco. En sus historias de Instagram, reveló que se alejó de la ciudad histórica para meterse en las cristalinas aguas de Maldivas.

Entre noches de room service, comida gourmet y jornadas en las piletas naturales del hotel de lujo, la modelo y su pareja disfrutan de unos días a puro amor. Sus seguidores siguen el minuto a minuto de su viaje a través de las postales que ella comparte, donde provoca la envidia de muchos y deja claros mensajes en medio de sus polémicas.

Los días de Wanda Nara en Maldivas

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi, tras un reencuentro en redes sociales y en la Justicia italiana. Luego de ver cómo la China Suárez celebraba su cumpleaños en Milán con amigos, la modelo no dudó en revelar una dura situación que vivió con el futbolista, cuando aún eran pareja, y una amiga de ella. De esta manera, apuntó a que había una "traidora" entre su círculo, y generó un nuevo debate mediático.

A.E