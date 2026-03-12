Wanda Nara se mostró “feliz” después de una jornada clave en Italia, donde se llevó a cabo una audiencia vinculada a su divorcio con Mauro Icardi. El encuentro judicial marcó un nuevo capítulo en la historia de la empresaria y el futbolista que sigue sumando fechas y definiciones pendientes, con resoluciones que aún no se concretan.

Se conocieron los motivos de la “felicidad” de Wanda Nara ante la Justicia italiana

Wanda Nara expresó su alegría tras un día largo en la Justicia, donde se llevó a cabo una instancia judicial vinculada a su separación de Mauro Icardi. El procedimiento marcó otro suceso dentro de su historia. La empresaria compartió su estado de ánimo y dejó abierta la expectativa sobre lo que vendrá.

En las últimas horas, la reconocida presentadora posteó en sus redes sociales un mensaje en el que se mostraba “feliz”, generando una ola de comentarios entre sus seguidores. Durante el programa de Puro Show (El Trece), Angie Balbiani salió a aclarar el verdadero motivo detrás de la publicación de la mediática.

Según explicó, la audiencia entre Mauro Icardi y Wanda Nara, celebrada en Italia, no definió el conflicto de fondo, sino que se trató de un paso más dentro del proceso judicial. “Ayer no pasó mucho, esa es la realidad; del lado de Icardi solicitaron, por supuesto, el divorcio en Italia porque ahí fue donde se hizo la separación de bienes”, relató.

Por otro lado, la panelista detalló que no se resolvió la disputa de propiedades que comparten la conductora y el delantero. “En el documento, en el acta que se redacta ayer en la justicia, lo que dicen es que no se ponen de acuerdo con el tema de las propiedades, que no logran ponerse de acuerdo”, continuó.

Los próximos pasos de Wanda Nara y Mauro Icardi ante la Justicia Italiana

En el programa, Angie Balbiani amplió detalles de lo vivido por Wanda Nara en Italia y explicó que no hubo muchos avances relacionados con la audiencia. “De hecho, se los voy a mostrar porque es muy cortito, porque ayer estaban hablando en las redes cómo ganó Wanda, ganó tal y no, la justicia no falló a favor de nadie”, aclaró.

De esta manera, explicó que la presentadora de MasterChef Celebrity no “festejaba” una victoria judicial, sino la continuidad del proceso y la fijación de nuevas fechas que permitirán avanzar en la definición de su divorcio. Además, detallé que se fijó una nueva audiencia para el 16 de abril, en la que se volverá a tratar el tema de las propiedades.

Por otro lado, la panelista explicó que tanto Mauro Icardi como Wanda Nara deberán presentar con sus abogados documentación pendiente antes del 25 de marzo. “La justicia italiana les volvió a dar una fecha para tener una segunda reunión respecto a las propiedades; ayer se pidió que el divorcio se haga efectivo. Por lo que en los próximos días seguro se resuelve”, señaló.

