Mauro Icardi y Rodrigo De Paul entre los famosos vinculados con Candela Lecce

Candela Lecce reapareció en el centro de la escena tras los rumores de que se encuentra conociendo a Rodrigo De Paul tras su ruptura con la artista argentina. La joven ya protagonizó varios escándalos en la televisión por su supuesto vínculo con Mauro Icardi y es señalada como una busca fama por parte de muchos usuarios.

El escándalo de Candela Lecce y Mauro Icardi

La figura de Candela en el mundo del espectáculo apareció hace varios meses atrás cuando el marido de Wanda Nara continuaba siendo el foco de todas las polémicas. La noticia la dio a conocer Pochi de Gossipeame y luego fue la misma Lecce quien lo confirmó y acusó al futbolista de mentiroso.

La joven compartió los supuestos chats y hasta habló en televisión sobre el vínculo que habían formado durante los últimos meses. Su relato señaló que Mauro le hablaba cuando él estaba en conflicto con Wanda, pero que luego desaparecía y la tenía como una segunda opción mientras ella había desarrollado sentimientos por él.

La reacción de Cande Lecce tras el reencuntro de Wanda Nara con Mauro Icardi

Sin embargo, Icardi hasta el día de hoy desmiente la situación, ya que expresó que jamás volvería a hacerle una cosa así a la conductora de MasterChef. En medio de su enojo, aseguró no conocer a Lecce y entró en una guerra virtual con Gossipeame refutando todas sus pruebas acerca de la infidelidad.

Lucca Bardelli, la otra conquista de Candela

Luego de que Julieta Poggio anunciara su ruptura con Lucca Bardelli, la influencer comenzó a relacionarse con él. Según explicó, se conocieron en un canal de televisión donde cada uno fue a hablar sobre sus respectivas vidas amorosas cuando decidieron intercambiar contactos.

Cande Lecce

Las fanáticas de Poggio pusieron el ojo sobre Lucca durante mucho tiempo y parece que el joven buscaba mantener en el mundo de las celebridades saliendo con alguien más, aunque la relación no floreció ya que no se supo nada más de ellos. "Nos estamos conociendo. Puedo decir solo eso porque es reciente. Pero me estoy abriendo un poco más. Estamos muy bien", expresó Candela.



Julieta Poggio y Lucca Bardelli

"Estoy tomando todo con mucho profesionalismo, abierta a escuchar y a aprender. Y me gustaría que me conozcan por cómo soy", cerró con un claro palito a Mauro Icardi por la forma en la que la ignoró por completo y la dejó muy mal parada en redes sociales.

Candela Lecce vinculada con Rodrigo De Paul

Luego de la reciente ruptura del futbolista con Tini Stoessel, Candela aprovechó para un sutil acercamiento en redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, la influencer le dejó algunos comentarios en sus fotografías que quedaron a la vista de todos los seguidores, incluidas las fanáticas de la artista.

El acercamiento de Candela Lecce con Rodrigo De Paul

Si bien no hubo una respuesta por parte del morocho, una fuente le confirmó a CARAS que hubo varias conversaciones de por medio. Candela Lecce solo se manifestó mediante sus redes, mientras que Rodrigo De Paul busca mantenerse alejado de los escándalos mediáticos.