Este viernes 22 de septiembre se dio a conocer que el exparticipante de Gran Hermano 2022 Maxi Giudici fue internado en el Hospital Ramos Mejía. Al parecer, el cordobés se habría intentado suicidar tras su separación con Juliana Díaz y su reciente accidente.

Ahora, el equipo de "Desayuno Americano" se acercó al domicilio donde reside el exhermanito para conocer la opinión de sus distintos vecinos. Al ver la oportunidad, varias personas reconocieron que antes de su internación, no se lo veía muy bien.

Imagen reciente de Maxi Giudici.

El cronista del ciclo de América TV explicó una extraña situación que vivió Giudici en un kiosco: "Los comerciantes de la zona dicen que en el día de ayer se lo vio muy mal, que estaba como fuera de sí. Un kiosquero me dijo que vino a comprar cigarrillos y se los olvidó... muy extraño".

Por último, un hombre que vive en el mismo piso que Maxi Giudici relató lo que vió antes de la llegada de "El Conejo" al edificio: "Estábamos en casa con mi señora viendo la tele y sentimos que alguien cerraba el ascensor de una forma rara: Cuando nos asomamos, lo vimos a él, que venía agarrándose de las paredes... Al rato escuchamos de nuevo el ascensor y vino el Conejo con el encargado. Al parecer, él vino, tocó timbre y como no lo atendieron, buscó al encargado. Lograron entrar y se lo llevaron".

Qué dijo Juliana Díaz sobre la internación de Maxi Giudici

La participante del Bailando 2023 protagonizó recientemente una nueva ruptura con el cordobés que conoció dentro de la casa más famosa del país, y ahora rompió en silencio en A la Barbarossa y habló sobre la internación de su expareja.

Cuando Pía Shaw le envió un mensaje, Juliana Díaz le contestó con cierta molestia: "Me están matando a preguntas y llamadas. La familia se está ocupando de Maxi, él está bien, no sé bien qué pasó. No me quiero meter, hablen con la familia”.

Línea 135

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende 18 horas diarias (consultar horarios en la web), de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

J.C.C