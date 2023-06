Juliana Díaz increpó a Pampito y se agarraron en vivo: "Quiero saber por qué me dijiste cartonera"

Juliana Díaz fue una de las participantes de Gran Hermano 2022 más polémicas por sus tácticas. En base a sus traiciones, ganó amores y odios. Al salir de la casa, demostró que era igual y que su carácter no era un personaje para el reality. Por eso, cada vez que puede le responde a las personas que la critican. Ahora, su víctima fue Pampito.

Hace algunos días, en Mañanísima, el ciclo de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, hicieron un análisis de los diferentes participantes de Gran Hermano y su actual vida. Muchos de ellos recibieron propuestas laborales increíbles y otros no tanto. Entonces, en medio de este debate, Pampito dio su más sincera opinión sobre Juliana Díaz y dijo: "Juliana me cae diez puntos pero la veía en LAM, la veía en el programa de Tomi Dente y ya la veo como cartoneando. En un momento vos la querías, la veías, la invitabas, y te resultaba interesante, tenía algo para contar".

Juliana Díaz en Instagram

Recientemente, Juliana Díaz fue invitada al programa y no se olvidó lo que dijo Pampito sobre ella, por lo que no dudó en plantarse al aire e increparlo por eso. Por su parte, antes de todo esto, el periodista no hizo más que alagarla por como estaba vestida: "Qué gran look, ¿tenés ganas de desfilar?". Rápida y astuta, Tini respondió con viveza: "Obvio, siempre. No es un look cartonero. Cartonera 0". Después, buscó complicidad en Estefi Berardi: "Una reina, me ha defendido".

Una vez terminado este pase cómico, Juliana Díaz fue consultada sobre su presente laboral y se mostró feliz. "Estoy haciendo radio, muy feliz. Dos veces a la semana estoy en 'Editando tele' y me encanta", contó en Mañanísima. "En el programa la semana pasada, repasamos un poco la vida de los exparticipantes de Gran Hermano", comentó Pampito. Rápidamente, Tini aportó lo suyo y sumó picante: "Los vi muy preocupados por la vida de los exGh".

Entonces, Pampito se dio por aludido y reconoció que fue duro con ella. "Tuvimos unas palabras medio duras. Acá dije yo que sentía que muchos de los de Gran Hermano habían perdido esa estelaridad que les daba la pantalla de Telefe, y que te había visto a vos medio floja en algunas entrevistas, tanto en 'LAM' como en 'La tarde del Nueve'. Nada, fue una opinión pero por ahí te dolió", le dijo a Juliana Díaz.

Carmen Barbieri, Estefi Berardi y Pampito

Pero Juliana Díaz recordó bien el tape y lo corrigió con toda acidez: "No dijiste floja, me dijiste cartonera. Quiero saber por qué me dijiste cartonera". Ahí mismo, Pampito le aclaró los tantos: "No interpretaste bien la palabra 'cartonera'. Viste que Moria siempre dice que están cartoneando cámara. Es como buscar cámara. No tiene nada que ver con el laburo de los cartoneros".

Con la frontalidad que la caracteriza, Juliana Díaz se defendió frente a lo que le dijo Pampito: "Yo creo que si me siguen llamando de los programas, evidentemente es por algo. Y está buenísimo porque siento que la gran mayoría de los chicos no están apareciendo en tele. Obviamente, hay una gran diferencia con los chicos que fueron finalistas que la están rompiendo y tienen mucho laburo. Hay otros que por ahí la tenemos que remar un poquito más".

Juliana Díaz se le plantó a Pampito en vivo

Ya un poco cansado del enfrentamiento, Pampito le comentó qué es lo que él consideraba que estuvo floja: planteó que Julieta Poggio estaba subida al Pony. "Eso me pareció flojo. Que dijiste una cosa y después dijiste otra. Yo no soy nadie para dar conejos pero te faltaba esa fuerza de bancarla", aseguró.

NL.