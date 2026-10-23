El 23 de octubre de 2026, el universo de la música celebra el cumpleaños número 75 de Charly García , la deidad máxima del rock nacional. En una jornada repleta de homenajes, redes sociales inundadas de nostalgia y acordes eternos, los saludos de sus colegas no tardaron en llegar. Sin embargo, entre todas las dedicatorias, las palabras y gestos relacionados con Fabiana Cantilo se destacaron de manera especial, encendiendo de inmediato la fascinación del público. Este afectuoso intercambio público volvió a despertar la curiosidad masiva por el romance secreto que ambos mantuvieron durante los años ochenta.

Fabiana Cantilo, Charly García

Los comienzos del amor de Fabiana Cantilo y Charly García: el romance secreto que inspiró una etapa clave del rock nacional

Durante los efervescentes años 80, el vínculo entre Fabiana Cantilo y Charly García se percibía públicamente como una complicidad musical perfecta y vanguardista . En ese entonces, Charly transitaba su etapa solista más disruptiva con discos como Clics modernos y Piano bar , consolidándose como el genio indiscutido de la época. Por su parte, Fabiana deslumbraba con su magnetismo en Los Twist y se transformaba en la corista estrella de la banda de Charly, aportando una frescura vocal única.

Ante los ojos del mundo, compartían escenarios, noches de bohemia y una química artística inigualable, pero debajo de los reflectores latía una relación afectiva intensa y resguardada de la prensa. Era un secreto a voces en el circuito del rock, un enamoramiento mutuo que alimentaba la creatividad de dos almas conectadas por la genialidad y los excesos de una década frenética. Décadas más tarde, los propios protagonistas comenzaron a desarmar el rompecabezas de aquel romance secreto.

De a poco, se revelaron las complejidades de un amor tan apasionado como caótico. La confirmación más genuina y cruda llegó de la mano de la propia cantante durante una entrevista en el programa Soñé que volaba, el streaming Olga. Allí, Fabiana abrió su corazón y recordó: "Charly se ofendió porque dije que tenía miles de minas y yo me le escapé. Igual sí le di bola pero de golpe dijo 'no quiero más'. Yo estaba enamorada mal, pero él tenía su arsenal". Esta declaración expuso la vulnerabilidad de un noviazgo marcado por la adoración mutua, los celos y el magnetismo de un Charly impredecible.

Charly García, Fabiana Cantilo

La llegada de Fito Páez y el fin del amor de Fabiana Cantilo y Charly García

A mediados de los años ochenta, los caminos de la música y el destino cruzaron a una nueva pieza fundamental en la historia de Fabiana Cantilo y Charly García: Fito Páez. El joven rosarino llegó a Buenos Aires y se incorporó rápidamente a la banda de Charly García para las presentaciones de Clics modernos y la grabación de Piano bar . En ese entorno de alta tensión creativa y giras compartidas, se consolidó una profunda relación de amistad y admiración mutua entre los tres artistas. Fito veía en Charly a su máximo ídolo y mentor, mientras que Charly encontraba en él a un pianista brillante.

Sin embargo, la convivencia diaria y la inevitable sintonía artística hicieron que la mirada de Fabiana Cantilo se desviara hacia el recién llegado, transformando la dinámica del grupo y marcando el final definitivo de su romance con el ex Sui Generis. El romance entre Fabiana y Fito comenzó formalmente en 1984, durante los ensayos de la mítica banda de Charly. La conexión entre ambos fue inmediata y arrolladora, dando inicio a una de las parejas más icónicas y duraderas del rock argentino.

Décadas después, al rememorar ese quiebre temporal y emocional en el programa Soñé que volaba de Olga, la cantante describió con absoluta honestidad: "De la nada, apareció Fito y Fito mata a Charly. Es lo que digo siempre. Porque, aparte, Fito era hipnotizante". Esta deslumbrante irrupción terminó por diluir el viejo vínculo sentimental con García, aunque el afecto musical permaneció intacto.

Charly García, Fabiana Cantilo y Fito Páez (La Falda, 1987) / Créditos: Foto de Hilda Lizarazu

"El amor después del amor": Lo que muestra la serie de Fito Páez sobre su relación con Fabiana Cantilo y Charly García

La exitosa bioserie de Netflix, El amor después del amor , retrata la vibrante e intensa atmósfera del rock argentino de los años 80. En la producción, el vínculo entre el trío protagónico se expone desde la fascinación mutua y la ebullición creativa. Las escenas reflejan a un Charly García magnético e impredecible, interpretado por Andy Chango, que actúa como un faro para el joven Fito Páez, mientras que Fabiana Cantilo, encarnada por Micaela Riera, brilla con luz propia como la corista estrella que magnetiza el escenario.

La pantalla deja ver cómo la complicidad profesional inicial entre García y Cantilo estaba impregnada de una innegable tensión afectiva subterránea, un juego de seducción que se transforma por completo cuando el tecladista rosarino entra en escena. La propia historia plasma con delicadeza el quiebre de ese triángulo y el nacimiento del apasionado noviazgo entre Fabiana y Fito. El espectador es testigo de cómo la atracción entre ellos se vuelve inevitable durante las giras y los ensayos de la banda de Charly, generando momentos de tensión juvenil pero sin romper el lazo artístico que los unía.

En la actualidad, la relación entre Fabiana y Charly atraviesa una etapa compleja y dolorosa, marcada por la distancia física pero sostenida por un cariño inalterable. El distanciamiento no se debe a conflictos pasados entre los músicos, sino a las severas restricciones impuestas por el entorno íntimo que cuida la debilitada salud del prócer del rock. En una reveladora e impactante entrevista concedida a La Nación, Cantilo destapó: “No me lo dejan ver, lo último que sé es que no camina pero no me lo dejan ver y ya dejé de insistir”.

La postal que Fabiana Cantilo compartió por los 75º años de Charly García

Fabiana Cantilo confesó en ese mismo reportaje que se mantiene al tanto de las novedades de su histórico compañero y expareja gracias a que Fito Páez oficia como el único puente de comunicación constante con la situación médica de García. A pesar de este forzado aislamiento en el presente, la celebración del cumpleaños número 75 de Charly García demostró que los hilos invisibles de aquel romance secreto y de la hermandad musical construida en los ochenta siguen completamente intactos en el corazón de Fabiana.