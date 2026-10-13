Gisela Dulko marcó tendencia con un look urbano y canchero: las claves de su estilo

Gisela Dulko volvió a compartir su estilo en redes sociales con una propuesta que combina comodidad y personalidad. La deportista se llevó toda la atención de sus seguidores al subir imágenes con un look urbano y canchero que marcó tendencia.

Gisela Dulko renovó los básicos con un look cómodo y street style

Gisela Dulko demuestra que los básicos pueden convertirse en grandes aliados a la hora de armar un look con personalidad. La extenista compartió una propuesta de inspiración urbana en la que las prendas cómodas y los detalles modernos se combinaron para lograr un estilo descontracturado, ideal para el día a día.

Lejos de las apuestas demasiado elaboradas, su elección pone el foco en una tendencia que sigue vigente: la moda casual con guiños deportivos y referencias a los años 90 y 2000. Con siluetas amplias, prendas protagonistas y accesorios que completan el conjunto, Gisela Dulko se suma a una estética que prioriza la comodidad sin dejar de lado el estilo.

Gisela Dulko

El regreso de las remeras gráficas

Una de las piezas centrales del look de Gisela Dulko es una remera blanca de manga corta con una estampa gráfica en el frente. La prenda tiene un calce amplio y está anudada en la parte inferior, un recurso que permite acortar visualmente su largo y darle una terminación más moderna.

Las remeras estampadas son un clásico del guardarropa informal y volvieron a ganar protagonismo gracias a la influencia de la estética vintage. Con referencias a bandas, imágenes retro o tipografías llamativas, permiten sumar personalidad incluso a los conjuntos más sencillos. En este caso, el detalle del nudo también aporta un guiño a la tendencia cropped, que deja parte de la cintura a la vista y transforma una pieza básica en una pieza con más carácter.

Gisela Dulko

Jeans wide leg: comodidad y silueta relajada

Para acompañar la remera, Gisela Dulko eligió uno pantalón de jean wide leg celeste con un lavado desgastado que refuerza el aire informal del look. Este corte es uno de los protagonistas de la moda denim: su silueta amplia desde la cadera hasta los tobillos ofrece comodidad y se aleja de los modelos ajustados que dominaron otras temporadas. Además, el tiro alto permite equilibrar las proporciones y funciona especialmente bien con remeras cortas o prendas anudadas.

Zapatillas urbanas y anteojos de sol

Los accesorios terminan de definir la impronta deportiva del look de Gisela Dulko. A su estilismo le sumó zapatillas oscuras con detalles blancos, una elección que acompaña el volumen del pantalón y aporta un contraste con las prendas más claras. Sin dudas, el calzado urbano sigue siendo uno de los grandes aliados de la moda cotidiana, especialmente cuando se combina con denim amplio y remeras gráficas. La mezcla de prendas relajadas con este tipo de calzado permite crear conjuntos cómodos sin perder una estética actual.

Gisela Dulko

Además, Gisela Dulko lució anteojos de sol de formato pequeño, que suman un guiño retro y refuerzan la referencia a los años 90. Este tipo de complementos continúa en tendencia y eleva cualquier look. Con esta elección, demuestra que el estilo urbano puede construirse a partir de básicos bien elegidos y pequeños detalles que marcan la diferencia.

De esta manera, Gisela Dulko marcó tendencia con un look urbano y canchero. Las claves de su estilo son: usar una remera gráfica, pantalón de jean wide leg, zapatillas urbanas y anteojos pequeños. Una propuesta fácil de adaptar al guardarropa cotidiano y que confirma la vigencia del denim amplio y la estética retro.