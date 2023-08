Lilia Lemoine, con más de cien mil seguidores en sus redes donde se define como influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer pero también es una de las personas de confianza de Javier Milei.

La esteticista maneja la comunicación de Milei y es quien autoriza el acceso a los drives que los equipos del diputado difunde con sus fotos. Comenzó siendo la vicepresidenta del Partido Libertario Nacional y ahora es candidata a diputada por la Libertad Avanza.

Lilia Lemoine con Javier Milei.

La historia de Lilia Lemoine

Más allá de ser afín a los ideales libertarios que Javier Milei impuso en los inicos de su carrera política, Lilia soñó con ser astronauta pero por un problema de la vista se decidió por otra pasión: los efectos especiales. También estudió cine independiente, maquillaje artístico, vestuario, maquetería y a los 30 se lanzó como Cosplayer, con el nombre artístico de Lady Lemon.

Lilia Lemoine también es cosplayer.

“En 2017, un chico de 16 años me dijo: ‘¿Nunca escuchaste hablar de Javier Milei? ¿No sabés qué es el Minarquismo?’. Tomé nota y después investigué (El Minarquismo es una filosofía política que propone que el tamaño, papel e influencia del Estado en una sociedad libre debería ser mínimo). Vi un video en YouTube donde Javier explicaba qué es el Movimiento Libertario y me cautivó", dijo en una entrevista exclusiva para CARAS tiempo atrás.

Lilia también es asesora de imagen de Javier Milei.

"Javier es mi amigo y sabe que lo voy a apoyar siempre mientras siga y cumpla con sus ideales y su palabra. Yo se cómo vender una imagen porque lo hice con la mía propia, conozco las redes sociales y vi el potencial de Javier", dijo y aseguró que es la encargada de su imagen y fue quien cuida de sus patillas.

Lilia Lemoine.

Luego, Lilia aclaró que es la única autorizada a retocar las patillas de Javier Milei. "Javier no es un hombre coqueto, simplemente acepta que yo lo arregle porque cuando uno se ve mejor, se siente mejor. Las patillas no son ni por Carlos Saúl Menem, ni por parecerse a un prócer, ni por Elvis Presley (aunque tanto él como yo somos fanático de Elvis). Yo soy la única autorizada para recortar las patillas de Milei, pero sé también que no puedo fallar", aclaró.

Texto: Fabián Cataldo