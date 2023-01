Días atrás, Melody Luz y Alex Caniggia confirmaron que están esperando a su primer hijo. Luego de la revelación, que se venía especulando hacía semanas, la joven bailarina fue compartiendo detalles de su incipiente pancita y cómo está creciendo su bebé.

Recientemente, Melody compartió algunas fotos de lo que fue su participación en Muñecas, el videoclip de Tini Stoessel y La Joaqui, en donde se podía ver el rastro de su embarazo. "Aquí llegó la triple M: Melo mega mamu", bromeó.

Ahora, la bailarina fue por más y se mostró con su creciente pancita a través de sus historias de Instagram. “Estoy muy redonda ya”, comentó la novia de Alex Caniggia junto a la foto en donde se la ve a contraluz luciendo un vestido ajustado.

Cuánto pidió Melody Luz para dar una nota sobre su embarazo

Si bien la primicia sorprendió a todos, lo cierto es que la bailarina había hecho un descargo en sus historias de Instagram, momentos después de que se diera a conocer la tierna noticia.

"Para los que querían lucrar con la primicia. Acá tenés la primicia", comenzó diciendo la bailarina. Luego, agregó: "No se gasten en buscar notas en las cuales no piensan pagar. Mi tiempo e intimidad son primordiales y más en este momento. Dos besitos porque tres es mucha plata. Atentamente la mamu".

En LAM, Andrea Taboada reveló que tanto Melody Luz, como los mellizos Alex y Charlotte Caniggia, piden una cifra en dólares para hablar con los medios. “Hoy a la tarde hablé con Fabián Esperón que es el representante de Alex y de ella y le pregunté por esto. Me dijo que sí, que los chicos están pidiendo dinero”, contó la periodista.

Luego, la panelista indagó un poco queriendo conocer el importe exacto que estarían pidiendo y dijo: “Y quise tantear cuánto porque me intrigaba, y me dijo ‘pregunta a la producción cuánto hay’”. Si bien no pudo obtener el número exacto que estaban pidiendo, la angelita recordó que meses atrás, la bailarina habría pedido una suma exagerada de dinero.