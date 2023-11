Charlotte Caniggia pasó por la salsa de tres en el Bailando 2023 con su cuñada, Melody Luz, como invitada de lujo. Los jurados elogiaron el trabajo que hicieron para el ritmo y Marcelo Tinelli le hizo un par de preguntas a la pareja de Alex Caniggia sobre cómo es la modelo como tía de Venezia.

Melody Luz reveló cómo es la relación que tiene Venezia con su tía, Charlotte Caniggia

Alex y Melody se conocieron en el Hotel de los Famosos de la primera edición en donde el mediático se consagró como campeón. Su relación prosperó e inmediatamente se fueron a vivir juntos, el noviazgo trajo muchos frutos entre ellos su hija, Venezia, quien nació en julio de este año.

Desde que entraron a la pista se pudo ver la buena onda que tienen Melody y Charlotte, de hecho, Pampita le hizo un lindo comentario sobre eso: "Una cuñada termina siendo como una hermana". Marcelo Tinelli les consultó: “¿Se llevan bien las cuñadas? Porque usted tiene un carácter fuerte...”. La bailarina rápidamente contestó: “Yo soy tranquila, cuando me buscan quilombo... ¡Ah! Ahí no me controlo y me saco”, pero dejó en claro que nunca se peleó con la modelo.

“Nunca nos peleamos, nos queremos, nosotras nos llevamos bien”, confirmó la participante del Bailando 2023. El conductor quiso saber como se las arregla para hacer las tareas domésticas ahora que Alex se encuentra en Europa. “Me ayudan mucho mis papás y mis amigos. Ahora mismo está con una amiga...”, explicó la bailarina.

“¿Tu cuñada te ayuda a la noche para cuidar a Venezia?”, le preguntó Marcelo Tinelli. “Eso es importante. Hoy le cambió su primer pañal”, explicó Melody Luz. “¿Alguna vez había cambiado un pañal Charlotte?”, consultó el conductor. “No... Pero bueno, siempre hay una primera vez, Marcelo”, dijo la modelo e hizo reír a todo el estudio.

AF.