Melody Luz reveló sus miedos sobre el parto: “Me dijeron que puede pasar…”

Melody Luz y Alex Caniggia están a cuatro meses de convertirse en padres por primera vez y, si bien el anuncio vino cargado de peleas con la prensa, la pareja se muestra muy feliz de estar en la dulce espera. Aunque la futura mamá se muestra un tanto reticente a compartir sobre la etapa que está transitando, decidió responder preguntas con sus seguidores y despejar todo tipo de dudas.

En su cuenta de Instagram abrió la cajita de preguntas, algo muy habitual que hacen las celebridades como Wanda Nara, y dejó que la catarata de preguntas llegue, y así responder una por una. “¿Cómo va el embarazo? ¿Cómo te sentís hoy?”, fue la que rompió el hielo, a lo que ella contestó: “Mejor imposible, hoy me siento súper plena”.

Melody Luz respondió preguntas de sus seguidores.

Otro usuario no dudó en elogiar la belleza de la bailarina y, de paso, le consultó sobre sus nervios de cara a dar a luz. “¿Miedos sobre el parto?”, escribió. Ante esto, Melody fue muy sincera y lanzó: “Empujar y hacerme caca, pero me dijeron que puede pasar como que no”.

Sus seguidores están muy al tanto de la vida de la bailarina, quien suele compartir sus rutinas de baile en sus redes, y es por eso que le pidieron que muestre más contenido de los preparativos para la llegada de su bebé, que será un varón según confirmó Alex Caniggia. “¡Quiero ver todo! ¡Ropa, accesorios, cochecito, cuna, también!”, le escribieron muy emocionados por lo que se viene, a lo que Melody aseguró: “En breve”.

No hay dudas de que Melody Luz y Alex Caniggia están súper emocionados y ansiosos por recibir a su hijo, aún con todos los nervios de cara al parto y las incertidumbres que son de esperar en padres primerizos.

