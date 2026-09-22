Paula Chaves reveló cuál es la profesión que hubiera elegido antes de ser modelo

Paula Chaves construyó gran parte de su trayectoria profesional entre el modelaje y la televisión. Su llegada a los medios se produjo cuando todavía era muy joven y, con el paso del tiempo, la modelo fue ampliando su recorrido hacia la actuación y la conducción, hasta convertirse en una figura reconocida del espectáculo argentino.

Sin embargo, antes de comenzar aquel camino, la conductora tenía otros intereses y llegó a imaginarse ejerciendo profesiones completamente diferentes. Con los años, una de esas inclinaciones volvió a aparecer en su vida y la llevó incluso a capacitarse en un ámbito alejado de las pasarelas y los estudios de televisión.

Paula Chaves recordó las profesiones que le interesaban antes de dedicarse al modelaje (Instagram)

Los comienzos de Paula Chaves en el modelaje

Paula Chaves tenía 18 años cuando participó de Súper M 2003, el reality dedicado a encontrar nuevos talentos para el mundo de la moda. Su triunfo en el programa significó el comienzo de su carrera profesional como modelo y abrió una etapa que posteriormente la llevaría a trabajar también en televisión.

Con el paso de los años, la modelo comenzó a sumar proyectos por fuera de las pasarelas. Participó en diferentes ciclos televisivos y encontró en la conducción otro espacio para desarrollar su carrera, una faceta que terminó ocupando un lugar importante dentro de su recorrido profesional.

Pero mientras su exposición crecía, también fueron apareciendo públicamente otros intereses personales. Uno de ellos estuvo especialmente relacionado con la maternidad y con el acompañamiento de las mujeres durante diferentes etapas del embarazo, el parto y el puerperio.

La conductora desarrolló diferentes facetas profesionales después de sus comienzos como modelo (Instagram)

Paula Chaves y una vocación que apareció con el paso de los años

Paula Chaves habló en distintas oportunidades sobre su interés por ese universo. En septiembre de 2021, mientras se encontraba realizando una formación como doula, reconoció que se trataba de una inquietud que tenía desde mucho antes. “Si no me hubiese dedicado a esta profesión creo que sería partera”, aseguró entonces.

La conductora explicó en aquella entrevista que le interesaba acompañar a las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio. Su acercamiento no quedó solamente en una inquietud personal: meses más tarde terminó la capacitación que había comenzado para convertirse en doula.

En diciembre de ese año, la modelo mostró públicamente que había finalizado la formación después de diez meses de estudio. Aquella decisión permitió que un interés que había mantenido durante años encontrara un espacio concreto por fuera de su actividad habitual en los medios.

Paula Chaves completó su formación como doula en 2021

Por qué Paula Chaves no ejerce como doula

Paula Chaves volvió a referirse al tema en marzo de 2025 y explicó por qué, pese a haberse formado, no ejerce regularmente como doula. Según contó, acompañar a una mujer durante el embarazo implica una disponibilidad y un compromiso que actualmente le resulta difícil compatibilizar con su trabajo y la crianza de sus hijos.

Eso no significa que haya abandonado completamente aquel interés. La conductora contó que algunas mujeres se comunicaron con ella a través de las redes sociales y que tuvo la posibilidad de acompañarlas mediante conversaciones o videollamadas cuando las circunstancias se lo permitieron.

La tarea de una doula no es equivalente a la de una partera u obstétrica. Su función está relacionada con el acompañamiento y la contención durante el embarazo, el nacimiento y el puerperio, sin reemplazar la asistencia de los profesionales sanitarios.

Las dos profesiones que Paula Chaves hubiera elegido

Paula Chaves volvió ahora sobre aquella inquietud durante una dinámica en la que le preguntaron qué profesión habría elegido antes de convertirse en modelo. Esta vez, su respuesta permitió conocer que la partería no era la única alternativa que había imaginado para su futuro.

“Bióloga marina”, respondió inicialmente la conductora. Inmediatamente después agregó una segunda opción: “Partera”. De esta manera, mencionó dos caminos profesionales muy diferentes al que finalmente comenzó a recorrer cuando ingresó al mundo del modelaje.

La respuesta recupera así una vocación sobre la que ya había hablado públicamente años atrás, pero también revela un interés hasta ahora menos asociado con su historia profesional: la biología marina. Más de dos décadas después del comienzo de su carrera, Paula Chaves recordó los caminos que había imaginado antes de ser modelo, mientras que su posterior formación como doula terminó acercándola, de otra manera, a una de aquellas profesiones.