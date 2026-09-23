Atardeceres juntos, paseos y vacaciones: Paula Chaves compartió un video mostrando quiénes son su prioridad

Después de varios meses atravesados por proyectos laborales, remodelaciones y momentos difíciles, Paula Chaves decidió hacer una pausa y disfrutar de unos días en el Partido de la Costa, junto a su marido Pedro Alfonso, sus tres hijos Olivia, Baltazar y Filipa; su padre, sus hermanos, sus primos y amigos. En este contexto, la modelo compartió parte de la intimidad familiar con sus seguidores de Instagram.
Paula Chaves reveló imágenes inéditas de lo que hizo en Pinamar
A través de un video que publicó en sus redes sociales, Paula Chaves recopiló distintos momentos de sus vacaciones en Pinamar. Las imágenes muestran a la familia disfrutando del aire libre, de la playa y de varias reuniones compartidas con sus afectos más cercanos.
En una de las escenas, la modelo aparece abrazada a Pedro Alfonso, con quien está en pareja desde hace varios años y en otras ambos posan junto a sus hijos y otros integrantes de la familia mientras, detrás de ellos, se despliega un arcoíris. También se puede ver a la pequeña Filipa bailando y disfrutando de la jornada con espontaneidad.
El video incluye, además, postales de Paula contemplando el atardecer, caminatas junto al mar y momentos de descanso en compañía de sus hijos, sus hermanos, su padre, primos y amigos. La familia también compartió una comida en grupo, una de las escenas que la modelo eligió para reflejar la importancia de esos encuentros.
Junto a la publicación, Chaves escribió una extensa reflexión sobre el valor que tienen para ella esos momentos cotidianos. “Cuando necesite volver a mi eje voy a ver este video”, expresó la modelo. Luego remarcó: “El verdadero éxito de mi vida y el que quiero sostener y nutrirme está acá: en mi familia, mi papá, mis hermanos, mi mamita que no vino, mis primos y mis amigos”.
Así es la chacra donde se hospedaron Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a sus hijos: Laguna privada, jacuzzi y kayak
Paula Chaves y Pedro Alfonso disfrutaron de unos días de descanso junto a sus tres hijos en Lobos de Mar, una exclusiva chacra ubicada en un entorno privilegiado, rodeado de mar, laguna y campo. El lugar ofreció a la familia un espacio ideal para desconectarse de la rutina y compartir momentos de tranquilidad en contacto con la naturaleza.
De acuerdo con la información publicada en el sitio web del establecimiento, la chacra cuenta con una amplia variedad de comodidades, entre ellas pileta, gimnasio, sauna y jacuzzi. Además, ofrece paseos en kayak para explorar en bote la fauna de la zona, así como un comedor, parrilla y un salón de juegos destinado al entretenimiento de los huéspedes.
Así, entre atardeceres, descanso, paseos por la playa, abrazos, actividades, buena comida y reuniones familiares, Paula Chaves encontró en esta escapada a la costa argentina el escenario ideal para hacer una pausa y compartir tiempo de calidad en compañía de sus seres queridos.