Atardeceres juntos, paseos y vacaciones: Paula Chaves compartió un video mostrando quiénes son su prioridad

Después de varios meses atravesados por proyectos laborales, remodelaciones y momentos difíciles, Paula Chaves decidió hacer una pausa y disfrutar de unos días en el Partido de la Costa, junto a su marido Pedro Alfonso, sus tres hijos Olivia, Baltazar y Filipa; su padre, sus hermanos, sus primos y amigos. En este contexto, la modelo compartió parte de la intimidad familiar con sus seguidores de Instagram.

Paula Chaves reveló imágenes inéditas de lo que hizo en Pinamar

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Paula Chaves recopiló distintos momentos de sus vacaciones en Pinamar. Las imágenes muestran a la familia disfrutando del aire libre, de la playa y de varias reuniones compartidas con sus afectos más cercanos.

Paula Chaves y Pedro Alfonso en Pinamar//Instagram

En una de las escenas, la modelo aparece abrazada a Pedro Alfonso, con quien está en pareja desde hace varios años y en otras ambos posan junto a sus hijos y otros integrantes de la familia mientras, detrás de ellos, se despliega un arcoíris. También se puede ver a la pequeña Filipa bailando y disfrutando de la jornada con espontaneidad.

Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a sus tres hijos Olivia, Baltazar y Filipa//Instagram

El video incluye, además, postales de Paula contemplando el atardecer, caminatas junto al mar y momentos de descanso en compañía de sus hijos, sus hermanos, su padre, primos y amigos. La familia también compartió una comida en grupo, una de las escenas que la modelo eligió para reflejar la importancia de esos encuentros.

Paula Chaves en Pinamar//Instagram

Junto a la publicación, Chaves escribió una extensa reflexión sobre el valor que tienen para ella esos momentos cotidianos. “Cuando necesite volver a mi eje voy a ver este video”, expresó la modelo. Luego remarcó: “El verdadero éxito de mi vida y el que quiero sostener y nutrirme está acá: en mi familia, mi papá, mis hermanos, mi mamita que no vino, mis primos y mis amigos”.

Así es la chacra donde se hospedaron Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a sus hijos: Laguna privada, jacuzzi y kayak

Paula Chaves y Pedro Alfonso disfrutaron de unos días de descanso junto a sus tres hijos en Lobos de Mar, una exclusiva chacra ubicada en un entorno privilegiado, rodeado de mar, laguna y campo. El lugar ofreció a la familia un espacio ideal para desconectarse de la rutina y compartir momentos de tranquilidad en contacto con la naturaleza.

Pedro Alfonso y Paula Cheves en Pinamar//Instagram

De acuerdo con la información publicada en el sitio web del establecimiento, la chacra cuenta con una amplia variedad de comodidades, entre ellas pileta, gimnasio, sauna y jacuzzi. Además, ofrece paseos en kayak para explorar en bote la fauna de la zona, así como un comedor, parrilla y un salón de juegos destinado al entretenimiento de los huéspedes.

La chacra de Pinamar donde se hospedaron Paula Chaves y Pedro Alfonso//Instagram

Así, entre atardeceres, descanso, paseos por la playa, abrazos, actividades, buena comida y reuniones familiares, Paula Chaves encontró en esta escapada a la costa argentina el escenario ideal para hacer una pausa y compartir tiempo de calidad en compañía de sus seres queridos.